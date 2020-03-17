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義大利單日368人亡「死亡率7%比武漢還高」　遺體來不及火化塞爆教堂！

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義大利單日368人亡「死亡率超過7%」　遺體來不及火化塞爆教堂！（圖／翻攝自推特／Greg McCombs）

▲義大利貝爾加莫市因為墓場關閉，遺體只能放置在教堂。（圖／翻攝自推特／Greg McCombs

記者李振慧／綜合報導

義大利因為新冠肺炎（COVID-19）慘成歐洲最嚴重疫區，確診人數高達27,980人，死亡人數也增加至2,158人，病患持續爆增讓醫療體系不堪負荷，形成遺體沒地方收、棺材塞爆教堂的悲慘景象，更因為當局下令禁止群眾聚集，連想為親友舉辦喪禮都沒有辦法。

《紐約時報》報導，85歲男子特斯塔(Renzo Carlo Testa)因為罹患新冠肺炎，在貝爾加莫市(Bergamo)北部一間醫院死亡，50歲妻子斯特凡內利(Franca Stefanelli)想舉辦喪禮，卻礙於當今政策無法舉行，而且她自己與孩子也因為疑似染病被隔離中，導致丈夫已死去5天，遺體仍然得放置在棺材裡。

義大利各地受到疫情影響，不但街道上上空無一人、商家也跟著紛紛關閉，根據官方統計，目前約有6000萬義大利人被限制在家中，由於人口老化，死亡人數已上升至2,158人，16日更傳出一天內死亡人數爆增至368人，死亡率高達7.3%，超越武漢當地的死亡率6%。

醫院太平間快被爆增的遺體淹沒，貝爾加莫市長哥里(Giorgio Gori)頒布新法，自二戰以來首次關閉墓地，導致許多遺體只能放置到教堂。從當地媒體釋出的影片可看到，教堂裡被擺放著大量棺材，還有許多體型較小裡面擺放著兒童的遺體，光是14日一天內，當地訃聞便長達11頁，平均每4分鐘就有1人死於冠狀病毒。

牧師貝爾加梅利(Marco Bergamelli)悲傷地向《紐約時報》表示，「每天都有數百人死亡，每個遺體都要花費至少1小時才能火化，數量累積起來非常可怕，死者實在是太多了」。

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