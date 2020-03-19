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自私女確診新冠肺炎還想玩！　帶病毒「爽躺小島沙灘」繼續度假

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休閒, 度假, 海灘, 放鬆（圖／達志／示意圖）

▲英女雪梨確診後，居然跑到小島繼續度假。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，許多人近期卻還是紛紛出國，英國一名女子在澳洲雪梨旅遊時確診罹患新冠肺炎，應該要自我隔離的她，卻不遵守規定搭乘飛機跑到度假小島四處播毒，搞得防疫人員追到沙灘上辛苦找人，才終於把她帶回醫院隔離。

英國《每日郵報》報導，這名36歲女子入境澳洲旅行約1周時，在雪梨的病毒檢測結果為陽性，病症沒有嚴重到需要住院的她，按照當地規定應該要在飯店自主隔離14天，然而她卻擅自飛到昆士蘭州聖靈群島的漢密爾頓島(Hamilton Island)度假。

新南威爾斯州的防疫人員發現女子擅自外出後，立即通報昆士蘭州當局，防疫人員特地成立小組四處尋人，15日總算在沙灘上發現正在悠閒度假的她。女子在防疫人員的要求下，在小島飯店房間隔離一晚後，隔日便搭船前往位於麥凱(Mackay)的醫院。

女子的自私行為引發外界批評聲浪，漢密爾頓島發言人聲明中表示，「漢密爾頓島強調，島上所有客人以及工作人員的安全福祉是最重要的，提醒最近前往島上的人，要嚴格遵守政府和衛生當局的指示」，由於事件風險很低，暫時沒有要關閉小島的計畫。澳洲目前確診人數568例，其中6人死亡。

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