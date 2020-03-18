超心痛！媽媽買的18包衛生紙　全被小孩丟到浴缸「爛成米白色紙漿」





▲重要的衛生紙竟然被小孩泡爛。（圖／翻攝自Twitter／Ed Cumming）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，也在各地引發衛生紙之亂，英國一名媽媽近來發現，好不容易買到的18包衛生紙，竟然被小孩當成玩具玩壞，全扔到浴缸中浸水泡爛，悽慘的狀況她讓欲哭無淚，照片也在網路上被瘋傳。

居住在漢普郡的卡明(Ed Cumming) 16日在推特上po出這名媽媽的慘況，照片中可看到，放水浴缸裡竟然有大量被泡到爛的衛生紙，甚至有衛生紙已經爛到呈現紙漿狀態，讓浴缸的水都變成米白色。

卡明表示，遇到慘案的媽媽是他朋友，孩子洗澡時，竟然把好不容易買到的18包衛生紙也一起洗了。貼文獲得1.3萬人案讚，上千人分享，許多人笑稱「有孩子的人都會懂她的心情」、「我笑出來了，最近實在很需要笑一笑」、「乾脆把義大利麵也一起丟進去算了」，還有好心人建議，「把衛生紙拿出來晾乾看看」，不過也有人酸她，「居然搶了18包衛生紙，有夠自私」。

My friend bought 18 loo rolls and her kids put them all in the bath pic.twitter.com/sxRsiRLOrV — Ed Cumming (@edcumming) March 16, 2020

►生火了！連我媽都用到發光

