美國人瘋湧墨西哥搶衛生紙！600台手推車龍等營業…她開車2hrs↑也甘願

▲墨西哥下加州提華納（Tijuanam）一間超市門口擠滿等待營業的排隊人潮與手推車車龍。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

由於新冠肺炎疫情影響，世界各國出現搶購生活用品的現象，美國加州許多人跨越邊境到墨西哥採買，其中以衛生紙、飲用水最搶手。墨國下加州（Baja）提華納（Tijuana）的Calimax超市每天早上營業前已出現長長人龍，店內600輛購物車全被顧客取走。來自洛杉磯的民眾表示，儘管車程超過2小時也沒關係，因為住家附近的好市多（Costco）已經沒有存貨。

美國疫情擴散，各地出現搶購生活用品、供不應求的現象，加州許多人決定跨越邊境，到墨西哥的超市採買衛生紙、飲用水、罐裝食物等等。

綜合WKBN、Fox 6 Now報導，墨西哥提華納的Calimax超市成為美國人採買生活用品的熱門選擇。員工表示，最近比假期更忙碌，每天早上10時營業前，門口已出現洶湧排隊人潮，店內600台手推車全被顧客取走，排成長長車龍。

▲一名男子18日提著衛生紙從墨西哥提華納跨越邊境回到加州聖地牙哥。（圖／達志影像／美聯社）



來自洛杉磯的卡斯特羅（Maria Castro）表示，她公司附近好市多的衛生紙、飲用水、罐頭都缺貨，所以決定開車來到邊境以南1英里（大約1.6公里）的Calimax採買，儘管路途超過2小時、頗為辛苦，「但我們還是願意嘗試。」

來自聖地牙哥的希門尼斯（Carmen Jimenez）也與丈夫到Calimax採買紙巾、衛生紙，「現在這裡的情況還不算太糟糕，他們還有很多產品。」但她也提到，賣場現在規定每人最多只能購買4項相同的商品。

Calimax超市經理透露，來自加州的顧客往往想要買下雙手所能觸及的所有商品，導致分店忙得不可開交，最大的困擾就是如何滿足需求、維持庫存與貨架上的供應量。

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