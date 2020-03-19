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完成不可能任務　協易機械工業參與口罩國家隊「很榮幸」

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▲協易機械工業參與口罩國家隊「很榮幸」

▲「協易機械」董事長郭雅慧說，身為「口罩國家隊」一員，完成不可能任務。很榮幸。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在這場嚴峻的疫情，我們是「口罩國家隊」一員，很榮幸！桃園龜山區「協易機械」董事長郭雅慧、總經理郭挺鈞19日向蒞廠視察的市長鄭文燦表示，「協易機械」在疫情發現後，第一時間以廠商的身分，成為國家口罩隊的一員，並將原本設定4至6個月的工期，於25天內生產完畢，完成不可能的任務，貢獻一己之力，員工們都很光榮。

▲協易機械工業參與口罩國家隊「很榮幸」

▲鄭文燦市長參訪協易機械工業，董事長郭雅慧（右二）、總經理郭挺鈞(左一) 和市議員黃家齊（右一）全程陪同。▼協易機械沖床產品外銷超過50個國家。（圖／市府提供）

▲協易機械工業參與口罩國家隊「很榮幸」

桃園市長鄭文燦19日前往龜山區，參訪「協易機械工業」時表示，協易機械工業是國內沖床設備的領導廠商，其沖床產品外銷超過50個國家。面對疫情升溫，感謝桃園市知名沖床設備製造商致力於防疫物資口罩機具的生產，並派出6名技師協助口罩機具的組裝校正，成功在25天內完成60條口罩生產線，後續尚有30條生產線，屆時在產線產能全開的情形下，台灣口罩的日產能可達1,300萬片，可望滿足防疫物資的需求，讓國人放心。

▲協易機械工業參與口罩國家隊「很榮幸」

▲鄭文燦市長致贈感謝狀。▼參訪協易機械。（圖／市府提供）

▲協易機械工業參與口罩國家隊「很榮幸」

協易機械工業成立於1962年，在全球沖床設備製造商居於領先地位，具有十足的國際競爭力，能讓國內外顧客滿意，符合萬變的市場需求。同時，協易公司不僅作為本次疫情的口罩國家隊成員，成功展現實力，也從事許多公益活動，可謂公益企業的代表。相信未來協易的團隊將成為未來台灣智慧機械的代表廠商，以更好的公益水準，服務各式各樣的產業需求。

包括市議員黃家齊、市府經發局長郭裕信、衛生局副局長陳麗娟、桃園工策會總幹事陳家濬、龜山區長呂緣等人士到場參訪。

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