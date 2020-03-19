桃園勤億蛋品及蛋寶生技捐贈防疫物資　鄭文燦代表接受

▲鄭文燦市長致贈感謝狀給勤億蛋品科技及蛋寶生技公司董事長古榮海。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣成功防疫，被世界看見，也讓每一個臺灣人引以為傲！桃園勤億蛋品科技及蛋寶生技公司感謝政府、第一線的醫護人員為國人健康全力抗疫，19日於市府防疫會議捐贈市值500萬的2500盒「熬雞精膠囊」及500瓶「次氯酸水消毒液」做為防疫物資，由市長鄭文燦代表接受。鄭文燦也致贈感謝狀，期全民攜手擊退疫情。

▲▼勤億蛋品科技及蛋寶生技公司捐贈防疫物資。（圖／市府提供）

勤億蛋品科技及蛋寶生技公司董事長古榮海表示，新冠肺炎疫情全球延燒，臺灣成功防疫，被世界看見，讓他深以臺灣人為榮，而防疫措施除了戴口罩、勤洗手、量體溫、避免到人多密閉的空間外，體內防疫也很重要。因此，該公司捐贈防疫物資「熬雞精膠囊」2500盒給市府，轉贈給辛勤的醫護人員提振精神，提升免疫力；另外，500瓶次氯酸水消毒液則提供桃園防疫包，為環境消毒居家以及個人消毒防護都能使用降低感染風險。

▲勤億為全台最具規模的專業蛋品公司。▼勤億於桃園平鎮區成立的「蛋寶生技不老村」。（圖／勤億提供）

勤億蛋品總經理古昕平說，勤億為全台最具規模的專業蛋品公司，2019年成立－蛋寶生技,，專精於蛋與雞研發，作為新一代生物科技原料，生生不息的世代傳承精神，守護台灣。勤億於桃園平鎮區成立的「蛋寶生技不老村」，通過經濟部觀光工廠評鑑，提供專業知識以及歷史傳承，期望透過參訪導覽體會食安的重要以及雞與蛋提煉萃取濃縮的技術，帶來健康的知識饗宴及休閒觀光旅遊，歡迎所有民眾一同前來體驗養生不老奧秘。

▲蛋寶生技專精於蛋與雞研發。（圖／勤億提供）

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