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視察口罩國家隊「瀧澤科技」　鄭文燦：4月上旬日產能達1300萬片

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▲鄭文燦視察口罩國家隊「台灣瀧澤科技」

▲鄭文燦視察口罩國家隊「台灣瀧澤科技」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日視察口罩國家隊工廠「台灣瀧澤科技」指出，瀧澤公司總經理戴雲錦擔任口罩國家隊指揮官、帶領成員短短25天完成60條口罩生產，是台灣之光；而行政院也於日前再核定9,000萬元，增購30條生產線，預計4月上旬可陸續投入生產，屆時90條產線全開，台灣口罩日產能達1,300萬片，充分供應防疫物資，滿足國人口罩需求。

鄭文燦說，此次新冠肺炎防疫工作，台灣在醫療健保制度、網路普及度、政府產業人民合作等方面，展現國家冷靜、智慧且團結精神，成為全世界典範；而台灣瀧澤科技擔任口罩工具機廠商重要角色，展現高度整合及領導能力，以增加產線及量能的高品質服務，成為桃園之光、台灣之光。

▲鄭文燦視察口罩國家隊「台灣瀧澤科技」

▲「台灣瀧澤科技」董事長瀧澤修三(左)、總經理戴雲錦(右)。▼位於楊梅區的台灣瀧澤科技，是日系企業。（圖／市府提供）

▲鄭文燦視察口罩國家隊「台灣瀧澤科技」

鄭市長表示，台灣瀧澤科技由總經理戴雲錦擔任指揮官，帶領及協調台灣26家工具機廠商相挺組成「口罩國家隊」，展現台灣產業堅強實力，將原本半年的工期縮短至25天，自2月10日至3月5日即完成60條口罩生產線，展現高效率的團隊合作。

▲鄭文燦視察口罩國家隊「台灣瀧澤科技」

▲▼台灣瀧澤科技是國內專業研發、製造精密工作母機及PCB鑽孔機之廠商。（圖／市府提供）

▲鄭文燦視察口罩國家隊「台灣瀧澤科技」

位於楊梅區的台灣瀧澤科技是日系企業，成立於1972年，創立近50年，是國內專業研發、製造精密工作母機及PCB鑽孔機之廠商，主要數值控制車床、PCB鑽孔機之製造與販售，並取得技術本位的先機並對 CNC 車床不斷改良，研發機械環保高科技、更具有實用價值、多功能復合等產品。

包括市議員李家興、市府經發局長郭裕信、衛生局長王文彥、新聞處長詹賀舜、楊梅區長羅國裕、桃園工策會總幹事陳家濬、台灣瀧澤科技公司董事長瀧澤修三、總經理戴雲錦均一同出席參訪。

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