　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

預防社區性感染　鄭文燦：社大與樂齡中心等場館暫停開放

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鑒於新冠肺炎疫情延燒，鄭文燦19日指出，社區大學與老人樂齡中心等場館將暫停開放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鑒於新冠肺炎疫情延燒，鄭文燦19日指出，社區大學與老人樂齡中心等場館將暫停開放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦19日主持防疫專案會議時表示，中央流行疫情指揮中心宣布升高邊境管制，即日起外籍人士除特定情況外不得入境，入境者一律居家檢疫14天；考量國內確診者已達100例，為預防社區感染，請教育局等局處盤點全市社區大學、樂齡中心等以老人居多數的場館，朝向暫停辦理開放，帶疫情趨緩後再續辦。

外交部宣布今日凌晨零時起，外籍人士無特殊證明者禁止入境，桃機公司預估今日入境人數約9309人、出境6202人，桃園市居家檢疫列管人數預估將增加2千人次以上。

鄭文燦上午主持防疫專案會議時指出，居家檢疫關懷包應盡早完成採購備用，建議內容物也可更多元化，以滿足居家隔離檢疫者基本生活需求，考量社區感染風險，請相關局處調查社區大學、樂齡中心、社區歌唱班等活動辦理情形，朝向暫停辦理。

鄭文燦強調，中央流行疫情指揮中心已在桃園機場設立前進指揮所，由桃園市府消防局支援患者後送事宜，考量部分旅客需搭乘防疫車隊或租賃車返家，請交通局密切關注防疫車隊數量是否充足，若機場公司員工需搭乘機場捷運或國道客運往返市區，應出示相關識別證件。

民政局副局長張世威說，截至18日為止，本市列管居家檢疫人數共1109人，以桃園、中壢、蘆竹等區人數較多，累計監測5325人，解除4216人；預期未來居家檢疫人數將會增加，民政局已緊急採購居家隔離關懷包約6千份，請各區公所透過小額採購方式備用。

另外，針對清明節將至，因應掃墓人潮，桃園殯葬管理所桃園區、中壢區服務中心、大園、八德等區生命園區已完成設置紅外線熱顯像儀，大溪、龍潭、楊梅、新屋、蘆竹與平鎮園區，預定20日前裝設完成，落實入園前量體溫、分流入塔等措施。

衛生局長王文彥提及，據中央流行疫情指揮中心最新規定，即日起外籍人士不得入境，入境者一律需居家檢疫14天，近期仍可能出現境外移入病例，桃園目前累計確診數為13例，衛生局協調相關急救責任醫院盡量清空負壓隔離病房預備，以因應未來可能增加的確診病患。此外，護理之家及老扶機構防疫演練腳本大綱已完成，後續將送衛福部長照司審議，預估10天內舉行演練，協請國軍化學兵也加入演練計畫。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】


 ►「4人搭車3人回」三峽棄屍案洪男懷疑女友劈腿　洪姊改列被告上銬

►滯英留學生「逃難潮」　桃園議員爆搭機「口罩眼鏡」全副武裝

►19日限制入境兩樣情！星客遣返「英客獲准」原因曝：英客18日就起飛

ET快訊
北部國小籃球場出現確診！校方急封閉場館14天消毒
讓陳時中擔憂的案100「南部無旅遊史女」　找到可能感染源了
坐隔壁被傳染！北部男高中生傳給同班同學　周圍同學擴大採檢
50多歲女赴美工作、20多歲男去法國讀書　返台都確診染疫！
全校停課！北部高中2學生染疫　學生1650人、教職員154人
新冠肺炎再新增8例！西班牙遊學生再1例、法籍男來台探親也確診
新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學　全校停課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三重消防分隊小隊長搶救住宅火災　拒收餽贈加菜金獲表揚

嘉義市家長協會理事長邵祈誠　捐贈洗手凝膠助民政等一線人員

預防社區性感染　鄭文燦：社大與樂齡中心等場館暫停開放

科技企業送愛心贈150台空氣清淨機　林右昌：最暖心的禮物

謹慎防堵防疫破口　雲林縣即日起納骨塔不開放進入祭祀

新北民政局推宗教線上祈福　防疫免出門又可抽保平安小物

千萬遊艇拍賣　執行署台南分署派專人帶看

捍衛好山好水寸土不讓　林姿妙：永侒礦業區劃設為國土保育區

力抗新冠肺炎疫情　宜蘭市長江聰淵與營養師推提升免疫力寶典

嚴防警局染疫　台南五分局設置臨時偵詢處所

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

三重消防分隊小隊長搶救住宅火災　拒收餽贈加菜金獲表揚

嘉義市家長協會理事長邵祈誠　捐贈洗手凝膠助民政等一線人員

預防社區性感染　鄭文燦：社大與樂齡中心等場館暫停開放

科技企業送愛心贈150台空氣清淨機　林右昌：最暖心的禮物

謹慎防堵防疫破口　雲林縣即日起納骨塔不開放進入祭祀

新北民政局推宗教線上祈福　防疫免出門又可抽保平安小物

千萬遊艇拍賣　執行署台南分署派專人帶看

捍衛好山好水寸土不讓　林姿妙：永侒礦業區劃設為國土保育區

力抗新冠肺炎疫情　宜蘭市長江聰淵與營養師推提升免疫力寶典

嚴防警局染疫　台南五分局設置臨時偵詢處所

北部高中全校停課7天　教育部：居家檢疫、隔離學生免參加面試

亞瑟士燈心絨「三方聯名」復古鞋　不搞限量，直接用送的

疫情爆發「每月業績反增百萬」！　元祖少奶奶親揭背後秘密

北部國小「運動球友」爆確診！　校方急封閉場館14天消毒

PO文「囤積奶粉尿布、政府隱匿疫情」　台北、彰化2上班族慘了

黃騰浩狂撩連俞涵「假如我們交往」　曝私下甜蜜暱稱：叫我寶貝

雙福結晶！福斯＆福特攜手最新力作第二代「Amarok皮卡」

副首相麻生太郎：奧運每40年就會出代誌　東奧遭到詛咒

全球接連鎖國回不來！尚有85團、1100多位台灣旅客人在國外

漁船出海船員心臟病發　海巡馳援接駁回港就醫

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

基隆女「歐洲返台」趴趴走！居民全嚇傻

日客徒步環島走到腳破　警敷藥讓他眼眶紅了

桃園舊火車站　拆除工程啟動

快訊／斗六中華影城FB驚曝停業

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

警方查獲藏身社區大樓詐騙集團

桃園捷運綠線施工　議員要求開說明會

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

彰化長照住宿型機構　禁止探視

南部國立大學學生確診新冠肺炎

雲林防疫再升級　針對高風險場所祭管制措施

民眾從法國返台口罩都沒戴調查烏龍一場

女造型師陳詩佩　轉型務農種鳳梨　

更多熱門

相關新聞

指揮中心：入境表達有狀況就會採檢

指揮中心：入境表達有狀況就會採檢

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（19）日下午再度召開記者會，針對桃園機場一早湧入返國民眾人潮恐成防疫破口，對此，指揮中心表示，只要入境時表達有狀況，就會做採檢，醫護方面有增加人手。

落跑畫面曝光！發燒移工「戴口罩手刀衝刺」

落跑畫面曝光！發燒移工「戴口罩手刀衝刺」

國內新冠肺炎再4人解隔離　累積確診108人

國內新冠肺炎再4人解隔離　累積確診108人

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎鄭文燦外借場館暫停開放

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面