預防社區性感染　鄭文燦：社大與樂齡中心等場館暫停開放

▲鑒於新冠肺炎疫情延燒，鄭文燦19日指出，社區大學與老人樂齡中心等場館將暫停開放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦19日主持防疫專案會議時表示，中央流行疫情指揮中心宣布升高邊境管制，即日起外籍人士除特定情況外不得入境，入境者一律居家檢疫14天；考量國內確診者已達100例，為預防社區感染，請教育局等局處盤點全市社區大學、樂齡中心等以老人居多數的場館，朝向暫停辦理開放，帶疫情趨緩後再續辦。

外交部宣布今日凌晨零時起，外籍人士無特殊證明者禁止入境，桃機公司預估今日入境人數約9309人、出境6202人，桃園市居家檢疫列管人數預估將增加2千人次以上。

鄭文燦上午主持防疫專案會議時指出，居家檢疫關懷包應盡早完成採購備用，建議內容物也可更多元化，以滿足居家隔離檢疫者基本生活需求，考量社區感染風險，請相關局處調查社區大學、樂齡中心、社區歌唱班等活動辦理情形，朝向暫停辦理。

鄭文燦強調，中央流行疫情指揮中心已在桃園機場設立前進指揮所，由桃園市府消防局支援患者後送事宜，考量部分旅客需搭乘防疫車隊或租賃車返家，請交通局密切關注防疫車隊數量是否充足，若機場公司員工需搭乘機場捷運或國道客運往返市區，應出示相關識別證件。

民政局副局長張世威說，截至18日為止，本市列管居家檢疫人數共1109人，以桃園、中壢、蘆竹等區人數較多，累計監測5325人，解除4216人；預期未來居家檢疫人數將會增加，民政局已緊急採購居家隔離關懷包約6千份，請各區公所透過小額採購方式備用。

另外，針對清明節將至，因應掃墓人潮，桃園殯葬管理所桃園區、中壢區服務中心、大園、八德等區生命園區已完成設置紅外線熱顯像儀，大溪、龍潭、楊梅、新屋、蘆竹與平鎮園區，預定20日前裝設完成，落實入園前量體溫、分流入塔等措施。

衛生局長王文彥提及，據中央流行疫情指揮中心最新規定，即日起外籍人士不得入境，入境者一律需居家檢疫14天，近期仍可能出現境外移入病例，桃園目前累計確診數為13例，衛生局協調相關急救責任醫院盡量清空負壓隔離病房預備，以因應未來可能增加的確診病患。此外，護理之家及老扶機構防疫演練腳本大綱已完成，後續將送衛福部長照司審議，預估10天內舉行演練，協請國軍化學兵也加入演練計畫。

►「即日起，我退出老化黨。」

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