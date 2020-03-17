銀行沒有鈔票？　中壢月眉「樹木銀行」闢建公園4月啟用

▲中壢月眉樹木銀行將闢建公園4月啟用。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

這裡是「銀行」，但存的不是鈔票，而是因公共工程而暫被安置的樹木。距高鐵桃園青埔站區附近的月眉路上，有一處「樹木銀行」，卻鮮為人知！市長鄭文燦、議長邱奕勝17日前往視察表示，樹木銀行將規劃闢建為公園，設置共融式遊戲場等設施，預計在今年4月完工啟用，提供中壢大崙地區更完善且老少咸宜的休閒遊憩空間。

▲市長鄭文燦、議長邱奕勝(右六、五）視察月眉樹木銀行。（圖／市府提供）



鄭文燦說，月眉的樹木銀行原為工程中暫時安置樹木的場所，並未對外開放，為妥善整理園內樹木及苗圃植栽，並配合公共空間多元使用政策，市府運用環保局機場噪音回饋金，補助工程經費約3,200萬，將佔地1.2公頃的樹木銀行闢建為公園，並規劃設置共融式遊戲場，包括環園步道、活動大草皮、展望平台、綠丘遊戲區、及加裝天幕設施等活化工程。

▲▼中壢月眉樹木銀行將闢建公園4月啟用。（圖／市府提供）

而在整合地方意見以後，將為公園正式命名，並規劃建置小型老人文康中心，民眾亦可利用天幕廣場舉辦小型音樂會等藝文活動。議長邱奕勝表示，月眉樹木銀行公園即將落成，將提供大崙地區及鄰近居民一座非常漂亮的公園，市府並積極推動月桃路拓寬工程、興建月眉市民活動中心、環保公園等多項工程，用最少的經費，做最有意義的建設。

包括市議員彭俊豪、劉曾玉春、謝美英、市府環保局長呂理德、中壢區長吳宏國等均一同視察。

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