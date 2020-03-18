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影／參與「口罩國家隊」重任　東培工業董座陳成收到陌生人的感謝信

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記者楊淑媛／桃園報導

收到一封陌生人的信，近月來，不眠不休參與「口罩國家隊」重任的知名企業大董陳成，笑瞇著眼唸出信中內容和大家分享，市長鄭文燦「也覺得幸福」於臉書轉分享。鄭文燦說，東培是臺灣最大軸承製造商，在這次「口罩國家隊」成員陸續光後，大家才發現，原來台灣有不少臥虎藏龍的隱形冠軍廠商在桃園，讓國際看見台灣的實力。

▲參與「口罩國家隊」重任，他收到信

▲東培工業參與「口罩國家隊」重任，董事長陳成收到一封陌生人的信，唸出內容和大家分享。（圖／翻攝自網路）

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▲參與「口罩國家隊」重任，他收到信

▲鄭文燦臉書表示，信的內容讓他「也覺得幸福」。（圖／翻攝自網路）

鄭文燦說，他於17日拜會位於中壢區的東培工業，向每一位口罩國家隊隊員致謝也加油打氣，會中陳成董事長很開心拿出一封信，表示信是一名陌生民眾寄給他的，他要唸出信中內容和大家分享，只見陳董全程帶著笑意念完整封信，讓在場的他「也覺得幸福」。▲參與「口罩國家隊」重任，他收到信

▲鄭文燦感謝東培工業參與「口罩國家隊」重任。（圖／市府提供）

該封陌生人的信內容如下：「陳董事長，謝謝您對臺灣的付出，患難的時代，需要挺身而出的英雄，英雄的價值不是在改變時代，而是在喚醒更多人的追隨，而產生巨大無比的力量，因為您讓臺灣再度受到世界的囑目，臺灣因為有您們而驕傲！」陳成說，寫這封信的這名民眾，他不認識，收到信後，讓他深刻感受到面對這場全球性的疫災，「臺灣真的很團結」。▲參與「口罩國家隊」重任，他收到信

▲東培工業是臺灣最大軸承製造商。（圖／市府提供）

東培工業是桃園在地優質企業，於1966年成立，迄今已54年，目前在桃園有中壢、八德2個廠，第3個龍潭廠擴建中，為國內最大軸承製造商；這次疫情加入口罩生產國家隊，投注上百位專業人力，讓原需4至5個月才能使60條口罩產線上線的時程，縮短至1個月，達成口罩日產千萬片。東培工業董事長陳成表示，生產口罩的關鍵是軸承組件，東培分2階段支援口罩生產，3月20日再組立30台生產線交機後，單日產能達1,300萬片。

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