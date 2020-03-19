遇值勤警酸一句「你那麼菜」　無業男被逮再嗆：會不會死人

▲中山警分局圓山派出所。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／台北報導

43歲的王姓男子去年12月12日凌晨1時許看見正在執勤的警員，卻突然說出一句「X，你那麼菜，越來越屌了是不是」，嘲諷黃姓警員，被逮回警局又再度飆髒話嗆聲，反而挨告妨害公務。台北地院法官考量到他沒有前科，只是一時失慮才會犯錯，最後依侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書中提到，王男當天凌晨1時53分在台北市街頭看到正在值勤的黃姓警員，脫口酸諷「X，你那麼菜，越來越屌了是不是」，當場遭逮捕並解送至中山警分局圓山派出所詢問；沒想到他進了派出所仍沒有悔意，又對警員嗆聲，「他們家喔，他X祖宗十八代喔，X，會不會死人」。

由於王男的言行足以妨害國家公權力執行，且貶損警員的人格尊嚴，台北地檢署訊後依妨害公務罪起訴。台北地院法官認為，王男在警員執勤時恣意以言語辱罵，顯然是藐視國家公權力，危害社會秩序，實有不該，考量到他無業、無收入，還有妻兒、父母需要扶養，日前依侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

法官接著表示，王男沒有犯罪前科，素行良好，這次只是因為一時失慮才會犯錯，犯後已坦承認罪，也與黃姓警員達成和解，相信經過這次的教訓當知謹慎，不會再犯，因此依《刑法》第74條第1項第1款之規定宣告緩刑2年，希望他能改過自新。