下令驅逐太陽花群眾　前北市警局長黃昇勇二審仍無罪

▲前立委周倪安，對二審判決黃昇勇無罪，不能接受。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間，抗議民眾在4年前的3月23日晚間突襲行政院，之後警方強制驅離民眾，爆發濺血事件。事發後前台聯黨立委周倪安等人提出自訴，控告時任台北市警察局長黃昇勇涉嫌殺人未遂等罪。一審判決無罪，周倪安等人上訴二審，高等法院審理後，16日二審仍判黃昇勇無罪。可上訴。

2014年學運於3月18日佔領立法院開始，群眾並於3月23日突襲行政院，由於當時群眾占領行政院後，警方之後進行暴力驅逐，造成40餘位民眾濺血。受傷民眾之後提出訴訟，控告時任行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、台北市警局長黃昇勇、中正一分局長方仰寧等官員，涉嫌殺人未遂與傷害罪。法院大多已不受理結案，最後僅餘前立委周倪安等30人，自訴黃昇勇涉嫌殺人未遂罪部分。

面對周倪安等人指控，黃昇勇反駁說，他雖然身為行動總指揮，但非現場指揮官，並為只是暴力驅逐；另外他在行動前已經指示各分局長保障合法、取締非法、防制暴力，注意本身及群眾安全，請求法院判決無罪。

一審判決黃昇勇無罪，周倪安等人上訴二審，二審高等法院審理後，16日宣判，仍駁回周倪安等人上訴，維持黃昇勇無罪判決。高院指出，當時民眾破壞拒馬、甚至攜帶油壓剪，侵入行政院的管制區域，破壞設備，還搶奪員警的盾牌，情況急迫。所以黃昇勇身為現場指揮官，決定驅逐陳抗民眾，具有適法性。另外當時行政院區內約有5千位民眾、院區外有超過7千位民眾，員警一開始先口頭勸說，最後才會動手趕人，導致少部分民眾受傷，高院也認為執行手段符合比例原則，所以才會仍判決黃昇勇無罪。

本次宣判時，周倪安親自到場聽判，目前為台聯黨代理主席的周倪安表示，對判決結果不能接受。她認為，對當時手無寸鐵的受傷學生來說，這些人情何以堪；她強調，這些受傷學生中，包含她自己，目前對於人潮聚集、有武裝警力時，都仍存在恐懼感，所以判決黃昇勇無罪，不能接受。由於本案一二審均判無罪，依照《刑事妥速審判法》規定，周倪安等人上訴第三審將受到限制，因此本案幾乎無罪確定。