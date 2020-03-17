搬運工沒戴安全帽被攔兩次　嗆警「X的米蟲」9萬元飛了

▲阿豪沒戴安全帽還嗆警員，算上和解金賠償金，一共得掏出9萬元。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

有詐欺等前科的搬運工阿豪（化名）去年1月30日凌晨1時許與朋友共乘機車外出，因為沒有戴安全帽被士林警分局蘭雅派出所警員攔下，他不服「連續被攔兩次」，氣得大罵對方是米蟲，反而害自己吃上妨害公務官司，被士林地院判處拘役65日，得易科罰金6萬5000元確定。

判決書中提到，阿豪當天與友人共乘一部機車外出，坐在後座的他沒有配戴安全帽，被警員攔下之後，也只是將安全帽戴上，沒有繫好扣環，結果再次被制止，他不滿連續受到攔查兩次，氣得直接下車走到警員面前辱罵一句「X的」。

警員一聽立即上前詢問，沒想到阿豪又罵了一次「X的，米蟲」，確認對方的確是在辱罵自己，警員當場以涉嫌侮辱公務員的現行犯逮捕。而阿豪不想被捕，一度因為掙扎打傷警員右手，因此再添上一罪。

士林地院法官認為，阿豪有詐欺等前科，當天違規在先卻又出口辱罵，甚至徒手打傷警員，考量到他犯後坦承犯行，也賠償2萬5000元達成和解，家中還有懷孕的妻子需要照顧，最後依侮辱公務員罪判處拘役20日、傷害罪判處拘役50日，合併應執行刑期為拘役65日，得易科罰金6萬5000元，全案確定。