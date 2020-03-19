超悍胸器「征服南台灣」！0負評2款大陸茶...老司機無畏疫情狂喊：極品難求

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊查獲2名大陸地區女子，以醫美健檢名義來台，卻利用社群網站招攬男客從事性交易，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊於日前接獲線報表示，有2名大陸地區女子以醫美健檢名義來台，卻利用社群網站招攬男客從事性交易，因年輕貌美詢問度高，並標榜「零負評」，經該隊與台南市警一分局府東所共同前往查察，當場查獲2名陸女及尋芳客，依法送辦。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊指出，經布線調查，這2名年約20歲的陸女入住於台南市東區某汽車旅館，自行拍攝各式煽情照片及影片，上架於通訊軟體，該社群網路無須會員制，採開放式留言，2名陸女因年輕貌美，詢問度高且好評不斷。

經專勤隊幹員偵訊下，25歲及21歲的大陸女子坦承，其來台目的係為賺錢，透過網路與男客聊天並招攬從事性交易，雙方談妥價錢後，男客即自行前往汽車旅館進行交易，「半套」交易1小時收費新台幣3300至3500元不等，「全套」加價500元。且因服務好，男客事後都主動留言給好評，讓2女「生意」火紅，甚至「零負評」，但好景不長，短短幾天就被查獲。

此外，專勤隊等幹員同時間在另一間，也查獲2名性交易女子，4人各依社維法裁罰每人1500元，2名大陸女子解送至高雄收容所收容後，執行驅逐出境。

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