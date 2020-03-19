遭開3槍推下山成白骨！她最後PO照放閃：你沒外面說的糟糕　男友警局狂尖叫

▲死者2月28日PO出和男友的甜蜜合照，未料3月1日遇害。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗一名28歲賴姓女子為愛和洪姓男友北上到桃園生活，未料被對方懷疑劈腿，她慘遭洪姊的吳姓男友連開3槍殺害並推下山坡。而死者臉書最後PO文是和男友228連假遊玩的甜蜜合照，她說「其實你沒有外面說得那麼糟糕，心疼」、「出門走走踏，某先生答應我的事情沒做到開除...」而洪男被逮後，竟不斷在警局尖叫。

原本吳姓凶手、洪男和洪姊都覺得山區隱密，神不知鬼不覺；到了本月8日，吳男、洪女因討債又擄了一名女子，遭桃園警方逮捕。被擄的女子說，有聽到「洪的女友被做掉」等訊息。警方趕緊找來洪女，並以「讓死者入土為安」等語曉以大義，才讓對方鬆口說出恐怖的槍殺棄屍案。

吳男在偵訊時也供稱，在三峽插角山區用改造的金牛座手槍殺害賴女，並將屍體推下山。警方聞言隨即找來吳男的叔叔，一起到棄屍地點附近搜索，循著濃濃屍臭味找到賴女遺體，其上半身嚴重腐爛見骨、右腿膝蓋以下已經不見，且其部分頭髮還掛在竹子上。

▲▼死者生前臉書最後發文。（圖／翻攝死者臉書）

吳男聲稱，是在自己的祖墳前對賴女的頭部、胸口等處連開3槍並推下山坡。但警方調查後發現，棄屍地點距離其祖墳還有約10公里遠，當地人也不清楚竹林裡有墳墓。因此，究竟吳為何要將賴女載到三峽殺害，其地緣關係及動機仍待釐清。

至於死者的洪姓男友（曾因吸食混合毒品導致精神狀況不穩），17日晚間被帶進桃園八德分局拘留所，過沒多久竟突然在所內大聲尖叫，讓警方懷疑是用藥過度造成。據了解，洪男懷疑女友劈腿，約對方出面談判，結果女友慘遭吳男殺害，他則在一旁全程觀看。

而死者臉書最後的發文是在2月28日，PO出她連假和男友到小琉球玩的甜蜜合照，她說，「出門走走踏，某先生答應我的事情沒做到開除...」她在當天另則發文又表示，「其實你沒有外面說的那麼糟糕，心疼」，未料3月1日遇害。

▼檢警在三峽棄屍現場驗屍。（圖／記者陳以昇攝）

▼案發現場拉起封鎖線。（圖／記者陳以昇攝）