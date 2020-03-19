IG才剛PO閃照慶生！男友生日夜「旁觀看她被槍殺」　女被推下山淪腐爛白骨

▲賴女在IG貼出照片替男友慶生。（圖／翻攝IG）

記者莊智勝／新北報導

新北市三峽山區發生駭人聽聞的行刑式槍決命案，28歲的賴姓女子遭到吳姓嫌犯帶往山區，朝頭部連開3槍後推下山坡，而死者賴女的男友洪男全程在旁觀看，卻不出手阻止悲劇發生；諷刺的是，賴女在遭槍殺前，才開開心心與男友到屏東、小琉球出遊慶生，還在IG寫下生日祝福，「寶貝生日快樂，祝你賺大錢！」

翻閱賴女臉書，PO出多張與洪姓男友的甜蜜合照，為了慶祝男友3月1日的生日，小倆口還在2月底一同前往屏東、小琉球等地出遊慶生；賴女還在IG寫下「寶貝3/1生日快樂，祝你賺大錢，帶我跑上跑下到處出去玩，我會好好珍惜的，生日快樂唷！相處一段時間，看到你一個人跑去外地，不再自甘墮落，我很新味（應為：欣慰），但你會讓我一點啦！」

▲賴女在臉書上曬出與男友出遊的甜蜜合照。（圖／記者陳雕文翻攝）

當時還有好友留言「要幸福喔！」怎料甜蜜出遊後，賴女卻在男友生日當天深夜遭到吳嫌連開3槍殺害，隨後被推下山坡，而男友全程站在一旁觀看，卻未出手救回女友；事後警方重返現場找尋時，賴女遺體上半身腐爛見骨，右腿膝蓋以下已經不見，部分頭髮還掛在竹子上，死狀相當悽慘。

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▼檢警前往棄屍地點相驗。（圖／記者陳以昇攝）