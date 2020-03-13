「大聲犯法嗎？」男丟飛椅砸爆對方頭 還囂張嗆警遭壓制送辦

▲周男拿椅子砸完人後拒絕配合警方，還對警員叫囂。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區13日清晨5時許，2名男子在林森北路一家酒店消費完後，竟因在走廊上互看不順眼爆發肢體衝突，雙方還把椅子當武器朝對方丟去，其中一人頭部被砸中爆血，被送醫急救。警方已將現場所有鬧事民眾帶回派出所，釐清事發原因，並依傷害、妨害公務及社會秩序維護法偵辦。

▲曹男頭部遭椅子砸傷。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，曹姓男子（24歲）與3名友人到林森北路上一家酒店消費，一夜狂歡後帶著酒意離開酒店包廂，在走道上與另一名周姓男子（34歲）等4人互看不順眼，曹、周2人先是互嗆「跨三小！」，不久就扭打起來，甚至順手抄起椅子朝對方丟去，加上雙方友人在旁助陣或勸架，現場一片混亂。

警方獲報到場，看到現場多人互相推擠叫囂，人行道機車也被推倒，口頭制止無效後於是施行強制力將鬧事民眾壓制在地，利用束帶控制其行動，同時因為曹男頭部遭椅子砸中受傷，由警消協助傷者送往馬偕醫院，急救後無生命危險。

▲警方將鬧事民眾帶回派出所。（圖／記者游宗樺攝）

另外，當警方要帶鬧事民眾回派出所調查時，周男不滿警方處理方式，對著警察狂吼，頻喊自己是先被砸椅子的一方，拒絕配合警方回派出所，還出手推打警員，最後被警方架上警車，帶回派出所調查。

警方在控制現場後，一共帶回7名鬧事民眾，曹男、周男與其友人等3人被依社維法送辦，另外還有2人因出手攻擊警員，造成警員肢體挫傷，被依妨害公務及傷害罪嫌移送法辦。

▲路旁機車遭推倒。（圖／記者游宗樺攝）

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