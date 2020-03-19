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趙天麟再爆中科院涉密人員過境香港　嚴德發：保防安全沒有問題

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▲▼立法院外交及國防委員會,嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委趙天麟近日卻發現，自去年10月至今，至少有10名中科院涉密人員過境香港，軍方卻未能掌握，甚至有2名中科院員工從中國大陸返國後就立刻接辦機密事務。對此，國防部長嚴德發19日表示，經國防部事後查證，10位人員僅是在香港過境轉機，在保防安全上沒有任何問題，也沒有洩密之情事。

為避免國家重要武器機密外洩，立法院外交及國防委員會去年曾作成決議，要求軍方應對中山科學研究院的涉密人員訂定前往港、澳的管制規範。然而趙天麟近日卻發現，自去年10月至今，仍至少有10名中科院涉密人員過境香港，軍方卻未能掌握，另外還有2名中科院員工從中國返國後就立刻接辦機密事務。

嚴德發19日赴立法院外交及國防委員會就國防部業務概況進行報告，並備質詢，有關中科院人員過境香港一事，嚴德發會前受訪時表示，國防部皆有密切掌握。

嚴德發表示，這10位人員僅是在香港過境轉機，經國防部事後查證，在保防安全上沒有任何問題，也沒有洩密之情事，到目前為止也仍在進行安全考核及查核，沒有問題才會按照中科院的規劃進行職務調整。

嚴德發強調，中科院對全院人員的境管、入出境中港澳轉機，現在都有進行相關法律的推動，國防部也已經送到行政院，在法律沒有規定之前，就用國防部跟中科院的相關規定規範進行周密管控，不會有洩密情形發生，國防部會做好管控。

此外，中央流行疫情指揮中心18日下午召開記者會，宣布新增23例個案，國內累積確診病例已達100例，外界也好奇國防部是否有規劃設置國家備援收容中心。對此，嚴德發表示，國防部相關的應變作為都有完成，包含異地辦公、分區分流、營區加強安全管控以及自主管理，國防部都有做管控。

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