本土零確診達成　陸衛健委：湖北3/18「無新增確診」

▲湖北省武漢市是新冠肺炎疫情發現地。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸國家衛健委稍早通報，3月18日0至24時，武漢新增確診病例0例，此外，湖北確診病例也為零，是否代表湖北省疫情緩解，即將解除封省則是外界關注焦點。

官方通報，3月18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例34例，均為境外輸入案例（北京21例，廣東9例，上海2例，黑龍江1例，浙江1例），湖北新增確診病例0例。截至3月18日24時，累計報告境外輸入確診病例189例。

湖北通報數據中，湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例795例（武漢733例），新增死亡病例8例（武漢6例），現有確診病例6992例（武漢6744例），其中重症病例2274例（武漢2222例）。

大陸國家衛健委高級別專家李蘭娟16日曾指出，「武漢市新冠肺炎確診人數連續多日保持在個位數，顯示武漢疫情防控進入「衝刺」階段，新增確診人數有望在3月20日清零」。如今提前兩天清零，對當地防控、防疫相關人員無疑是一大鼓舞。

李蘭娟當天表示，即便新增患者真的能「清零」，疫情防控也還是不能放鬆，武漢畢竟是重災區，仍要注意有沒有潛在感染者，有沒有死灰復燃的情況，所以社區的防控還要非常的小心絕對不能放鬆。

她呼籲，每個醫院的發熱門診也要更加嚴格，所有發熱的病人都必須到發熱門診，發熱門診都必須進行流感包括新冠病毒的檢測。而在清零之後，當地還需要進行兩周的觀察，若不再有新增確診患者，武漢就能逐步解封，復工復產。