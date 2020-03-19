每日萬人返國、7萬留學生趕回台！防疫專車「搭乘人數暴增10倍」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮宣布，今起返國台人均須居家檢疫14日。為避免疫情擴散，居家檢疫者自機場返國需搭乘防疫專車，否則可處10到100萬元。交通部安排防疫專車，協助國人返家。立委指出，今、明兩日均有近9000人返台，在海外的留學生更多達7萬人，防疫專車搭乘人數暴增10倍，運能恐嚴重不足。

立法院交通委員會今日邀集交通部長林佳龍、桃園機場公司總經理林祥生等人列席報告「清明連假疏運暨運輸、景點防疫」，並備質詢。

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立委李昆澤指出，指揮中心已宣布，所有自國外返台的國人均須居家檢疫14日，導致防疫專車運能嚴重不足，光今日就有8881人返台，明日有9000人以上，且海外留學生多達7萬人，都會搶在近日趕回台灣。

李昆澤表示，今日上午約有3000人入境，其中親友接送的人不多，許多國人都耗費很多時間在等搭車，強調應加強防疫專車運能，以協助國人返家，並避免搭乘大眾運輸。

▲交通部提供防疫專車，載送入境國人返家。（圖／記者湯興漢攝）

林祥生表示，由於今起所有入境者均需要居家檢疫，導致防疫專車搭乘人數暴增10倍，目前已安排400輛計程車投入新竹以北的短途運輸，也協調租賃車業者，投入200輛車接送國人，另已從松山機場協調50輛計程車至桃機運輸，台中以南部分則以遊覽車協助。

林祥生指出，目前有450輛計程車，每輛每天可跑6趟、200輛租賃車，每輛可跑3趟，大型車則每日可跑50到100趟，今早第一波的1000名旅客都已疏運完畢。

林佳龍表示，國人入境都須填報健康聲明卡，卡內會要求填寫返家時搭乘的交通工具為何，若擅自搭乘大眾運輸，可罰10到100萬元，未來若不幸出現確診者，也可以此追蹤匡列接觸者，他強調，這兩天是高峰期，交通部集中全力協助疏運，預計明日開始會逐漸紓解。