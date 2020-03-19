居家檢疫還趴趴走！北京自外入境更難了…全部集中隔離「請自掏費用」

▲北京市19日發佈關於進一步嚴格境外進京人員管控措施的通告 。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

為阻止新冠肺炎疫情由境外「反輸入」，北京市19日發佈關於進一步嚴格境外進京人員管控措施的通告。其中要求，所有境外進京人員，即日起均應轉送至集中觀察點進行14天醫學觀察，費用自理。據了解，14天的隔離費用大概近2萬8千元新台幣。

北京發佈進一步嚴格境外進京人員管控3條措施。通告顯示，對70周歲及以上的老年人、14周歲及以下的未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因不適宜集中觀察的，經嚴格評估後，可以進行居家觀察；不再受理有單獨住所且住所內沒有其他同住人員的居家觀察申請。

對於符合居家觀察條件的人員，通告指出，應在入境前向居住地社區提出申請；入境前未申請居家觀察或申請暫未得到評估同意的，先轉送至集中觀察點進行醫學觀察。經評估認定進行居家觀察的，14天觀察時間合併計算。

那對於從大陸其他口岸入境再進京的人員，通告表示，應事先向所在單位和居住地社區報告回京行程安排及有關資訊，抵達社區時，執行境外進京人員管控措施。對隱瞞境外旅居史的，將依法追究責任。

境外進京人員抵達首都機場，做完檢疫工作，必須全體轉送集中隔離點，進行14天的隔離觀察，費用自理。14天住宿費，一天約350元人民幣（下同），加上每天100元餐費，換算現在匯率，費用大約近2萬8千元新台幣。