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陸官媒駁「中國病毒」：疫情首先出現在中國，不一定發源在中國

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▲▼ 美國保守聯盟7日表示，一位出席年度會議的與會者確認感染新冠肺炎。美國總統川普、副總統彭斯等白宮高層都出席這場會議。。（圖／路透）

▲美國總統川普等官員以中國病毒，來稱呼此次疫情的主因。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國總統川普等官員，直接以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，中共持續透過外交管道、官方媒體駁斥。其中中國官媒《人民網》18日發表置頂評論，稱上述行為根本是「污名化中國的『政治病毒』，無恥且無聊」，強調疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。

人民網評指出，新冠疫情發生以來，一些美國政客及媒體人用歧視和雙重標準為疫情火上澆油，「推卸自己應負的責任」。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲中國官媒認為，疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。（圖／路透）

評論列舉，從美國商務部部長羅斯「有助於製造業加速回流美國」的機遇論，到「FOX新聞」主持人卡森的中國道歉論，再到美國共和黨議員麥卡錫稱新冠病毒是「中國冠狀病毒」，罔顧科學與國際共識，成了傳播政治病毒的反面教材。

評論認為，抹黑中國的各種說法，除了製造恐慌、謠言、偏見，損害全球共同抗擊疫情的努力外，別無它用。指政治病毒比新冠病毒更可怕。

對於病毒的發源問題，中共官媒認為，「疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。」全世界傳染病防控領域的科學家都在努力對病毒進行溯源，病毒源自何處尚無定論，用中國病毒的標籤讓中國背鍋純屬欲加之罪。

武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲在疫情爆發之初，眾人多將矛頭指向武漢華南海鮮批發市場，但目前中方有多個研究顯示，0號病人可能更早出現，不一定最早發源在該地，而官方則強調採取科學溯源，並未把話說死。（圖／達志影像／美聯社）

評論還補充，中國是新冠肺炎疫情的最早受害國，也是截至目前的最大貢獻國，強調中國未全球防控疫情爭取時間，還支援義大利、伊朗等地。人民網評稱，任何政客都無法通過指責他人，洗刷自己面對疫情時的無能。

事實上，新型冠狀病毒引發的肺炎自湖北武漢爆發後，疫情迅速蔓延全球，以致國際出現排華聲浪，美國總統川普等官員近日也直接以「中國病毒」稱呼；在中國方面，面對病毒疫情溯源相關表述，則從原本各界認為，武漢華南海鮮市場可能是最早的發源地，到如今官方言論轉趨保守，強調正以AI、大數據進行科學性溯源，而WHO也已經在2月，將新冠肺炎病毒正名為COVID-19。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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