萬人回國潮！交通部增派600輛防疫專車「載居家檢疫者返家」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情擴大，疫情指揮中心宣佈，19日起禁止外國人入境，國人返國後也需要居家檢疫14天。考慮到近日出現「回國潮」，近期返國的國人人數眾多，交通部已協調增派防疫專車，計程車增加至400輛、租賃車增至200輛，並協調遊覽車提供遠途服務。

交通部長林佳龍今日表示，因應疫情擴大，觀光局已禁止4月底前所有國人出團旅遊，旅行社的損失適用於先前提出的紓困措施，所有三級警告的旅遊區，都可納入出入團的補助，交通部也會協助旅行社紓困、人員培訓與輔導措施。

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▲桃園機場設有防疫專車。（圖／交通部提供）

林佳龍表示，近日在海外的國人都搶著回國，有出現機票漲價的狀況，大多屬於商業行為，交通部會個案了解，若有涉及消費契約的部分，也希望航空公司能依照法令規定辦理。

林佳龍指出，考慮到回國的國人都需進行居家檢疫14日，交通部已增派防疫專車數量，在高峰時期提供點對點的服務，將國人從機場送回家，包括排班的計程車從300輛增至400輛、租賃車從30輛增至200輛，並協調國光客運遊覽車提供遠途服務，相關分區分業均已規劃完畢，交通部會盡力協助國人返家。