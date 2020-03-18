幕後／WHO失能加速台美攜手　跳過世衛升級防疫夥伴關係　

▲美國敏感軍事單位防堵疫情。（圖／翻攝武器正能量）



記者陶本和／台北報導

外交部與美國AIT發表台美雙方防疫聯合聲明，會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等。對此，熟悉內情的黨政人士表示，在這次疫情上，世界衛生組織（WHO）的失能，造成疫情失控，導致各國私下有抱怨狀況，因此各國間在這段期間都有互相合作的急需出現。

有關外交部與美國AIT發表台美雙方防疫夥伴關係聯合聲明一事，主要有2個原因，首先是世界衛生組織在防疫期間的失能；另外台灣內部分也有疫情是從美國來的說法在謠傳，包括各國防疫很亂等。

黨政人士透露，目前從國際公衛界，各國的主要單位包括政府在內，對這樣的狀況都非常不滿，在世界衛生組織失能狀態下，各國在這段時間都有互相合作的急需出現。

因此，上禮拜外交部有特別的安排，同時也有單位陸續跟我外交單位接觸，了解疫情防治狀況、交換意見，一起借鏡好的措施，當中幾個主要要件，包括：避免恐慌、處理錯誤訊息，還有整體防疫或需要設備，以及討論如何做居家檢疫、隔離。

至於在台美的合作上，各國的產業結構不同，先進國家製造業沒有像台灣，產業鏈相對完整，台灣方面可以把口罩生產線很快建立起來；而美國的部分就是採取用防護衣來換口罩。

另一方面，黨政人士也表示，美國的生技技術是第一大國，跟他們在疫苗上、製劑等等的合作，這會帶來很大的幫助，而每天有不少國際間的公衛專家會跟副總統陳建仁詢問防疫的意見，也會隨時提供意見給我方的防疫指揮中心，與衛福部長陳時中進行討論。

▼外交部與AIT聯合聲明。（圖／外交部提供）



其他人也看了這些...

► 新冠肺炎暴增23例 累積確診達百例

► 新冠肺炎暴增23例「有2例是本土」 1名小孩被埃及團確診者感染！

► 台灣確診個案飆破百！「71例境外移入」 陳時中：以後公布航空公司班次



其他人也看了這些...

► 19日限制「非台籍人士」入境 外交部8點Q＆A一次看

► 「暫無總統頒布緊急命令需求」 總統府：目前措施足以因應當前防疫

► 美國、加拿大、澳洲及紐西蘭4國 旅遊疫情升至第三級警告

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！