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「小鄭容和」新店隨機殺人…恐只關3年半以下或免刑！律師曝關鍵原因

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▲▼新店男持刀隨機殺人！與太太吵架下車宣洩怒氣　無辜路人背部噴血死。。（圖／翻攝臉書）

▲新店王男隨機殺人！與妻子吵架後，竟下車宣洩怒氣，拿20公分生魚片刀桶死無辜路人。（圖／翻攝臉書）

記者孫于珊／台北報導

新北市新店區一名自稱「小鄭容和」的王姓男直播主，13日晚間與妻子吵架後，竟情緒失控地持刀捅死一旁的無辜騎士林男，被檢方控告殺人罪，然而其辯護律師以王男有「精神障礙」為由，主張是傷害致死罪。律師陳禾原對此分析，雖該主張難度高，但若法官確認王男因精障而無辨識行為能力，恐判免罰，或若僅認定為7年以上徒刑的傷害致死，且再符合假釋條件，王男可能只需關3年半，甚至減刑後更低。

律師陳禾原指出，殺人與傷害致死的區別在於，「主觀上有無奪取被害人性命的預見與欲望」，法院需審酌被害人受傷部位、傷痕多寡、被告所持凶器、犯案動機等客觀事證加以判斷。據相關報載，王男是以生魚片刀刺向被害人內含重要臟器的背部後即駕車離去，客觀上應可以預見將造成被害人大量出血死亡的危險，因此主張只是傷害致死難度很高。

陳禾原說，犯《刑法》殺人罪可能處死刑、無期徒刑等重刑，但量刑主要參考有無精神疾病、嚴重程度、有無達成和解、自首等客觀事實判斷，目前還說不準，有待後續調查；而自首指的是被告在犯罪未被發覺前，主動向檢警等公務機關申報犯罪事實，王男的妻子報警，且警察到場後王男是否主動坦承犯案，或只是為了減刑而坦認等，仍有待法官認定王男是否符合自首減刑要件。

▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲無辜騎士遭王男莫名突襲，背部噴血枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

王男犯後供稱，他從國中開始，就患有「心理解離、精神分裂」等症狀，每半個月必須回到精神科看診，吃藥控制病情，當天剛好沒有吃藥，又跟妻子吵了一架，一時情緒失控，才會犯下大錯；他提到，若情緒失控，可能出現3種情況，第一種是自殘、第二種是殺人、第三種是殺完人再自殺；他還說，犯案的當下，他清楚自己在幹嘛，不過不曉得為何要這樣做。

王男未來是否會被判免刑？陳禾原指出，據《刑法》第19條第1項規定：「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」因此關鍵應在於「醫學鑑定報告」上是否能證明王男犯案時，確有精神障礙或其他心智缺陷，且已嚴重到不能「辨識行為」的程度。

王男若沒有達到「精障不罰」的免死金牌，但若法官最終認定為傷害致死，陳禾原指出，依法是處無期徒刑或7年以上有期徒刑，且在符合法定要件下，無期徒刑服刑逾25年，有期徒刑逾二分之一，可假釋出獄。換句話說，若王男單就「傷害致死+假釋」2條件成立，可能只會被關3年半而已，若再包含自首及精障等減刑情況，恐比3年半更少。

當時王男因不想回娘家吃晚餐，與妻子發生口角，隨後他竟憤怒抽出藏在駕駛座下方的20公分生魚片刀，看見一旁臨停在超商前方的騎士林男，就逕自將整把刀往其後背插入後又抽出，隨機行兇後，再叼著菸走回車上，駕駛白色奧迪逃逸，同時將手機交給妻子報警。這起事件震驚社會，網友們也不斷撻伐王男。

▼王男辯護律師主張是傷害致死罪，非殺人罪，律師陳禾原認為該主張難度高。（圖／記者陳雕文攝）

▲新店砍人案，兇手移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

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