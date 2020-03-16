馬桶吸把專攝北一女+台大名校...百人入鏡　偷拍狼現身讓她超崩潰：想踹一腳

記者孫于珊／台北報導

一名26歲張姓男子，被控在北一女、台灣大學等多間名校的女廁，安裝針孔攝影機，3年來偷拍了上百名年輕女學生，其中約30人決定提告，張男因此被依妨害秘密罪起訴。台北地院16日下午開庭，傳喚張男及6名被害人或家屬，並採不公開審理，被害人母親庭後激動怒稱想「踹他一腳！」而張男則與記者玩起躲貓貓，不願下樓面對鏡頭，甚至躲到男廁裡。

▲偷拍狼張姓男子擔心曝光，看到媒體即轉身上樓，隨後趁隙溜走。（圖／記者孫于珊攝）

張男落網後坦認犯行，並有意與被害女子們和解，賠償每人10萬元以換撤告，但今一名被告女子庭前受訪表示，絕對不會與張男和解，看到張男就覺得很不舒服，希望法院重判。

由於為避免被害人「二度傷害」，司法辦理婦幼案件時，訂有保護機制，盡可能不讓加害人與受害人同庭面對面。開庭結束後，受害方先走出法庭，其中一名被害人母親激動說到，看到張男就想「踹他一腳！」面對媒體，她很想大吐委屈，但被法官下達「封口令」，讓她更氣憤表示，「法官叫我們不要講，但事實為什麼不能講？」陪同家人極力制止她發言，並將她拉住，快步離去，母親當場情緒崩潰，家人則將她擁入懷中安慰。

▲被害人母親因被法官下封口令，有苦說不出，庭後情緒激動怒稱要踹張男，陪同家人拉住她並給予安慰。（圖／記者孫于珊攝）

而偷拍成性的張男發現一樓有媒體在等他，竟怕被曝光，看到鏡頭即轉身再上樓，在法庭二樓禁止採訪區徘徊，甚至躲進男廁掃具間，與記者玩起躲貓貓比持久力，大約周旋半個多小時後，張男竟趁隙溜走了。

這起事件爆發於2018年4月間，台大清潔工打掃女廁時，偶然發現「馬桶吸把」上有針孔，即報警處理，警方循線查獲張男，並在張男的家中電腦搜出大量偷拍檔案，還查出，張男對「熱舞社」的女學生情有獨鍾，除了會欣賞女子上廁所外，還會「肉搜」被害人，甚至將偷拍畫面傳給其他朋友。

張男的偷拍行為長達3年多，被害人恐達700人，從國中生、高中生、大學生，到職業婦女都有，年齡層分布廣，而已確認的被害女子身分僅100多人，令被害女子身心受創，覺得「我被強暴了」、「已不敢在外面上廁所」、「我寧願不要知道我被拍」等，陰影難以抹滅。

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