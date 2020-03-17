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一哭鬧就關廁所…2歲童遭凌虐餓死！酒店狠母推給哥哥：與我無關

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▲▼21歲酒店林女未婚生子，將不到2歲男童關廁所餓死，被依遺棄致死罪起訴。（圖／記者孫于珊攝）

▲林女未婚生子，還涉將2歲親生兒關廁所，不提供成長所需的營養及環境，讓孩子活活餓死，被依遺棄致死罪起訴。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

一名在酒店上班的21歲林姓單親媽媽，涉將親生的2歲男童關進廁所後就不理不睬，逕自與無業的21歲蕭姓男友出去吃喝玩樂，不料3天後男童活活餓死，陳屍廁所，林女因此被依遺棄致死罪起訴，蕭男也被依幫助犯罪嫌起訴。台北地院17日下午開庭，林女和蕭男皆否認犯行，林女認為，全都是她哥哥所為，與她無關。

患有輕度智能障礙的林女在庭上原先認罪，表示孩子只要一哭鬧，哥哥就會把他關進廁所，她有跟哥哥說不可以這樣，但哥哥講不聽，且每天都有拿錢給哥哥買食物，如：麵包、便當等，給孩子吃，也承認孩子幾乎「住在廁所」，一天僅有2小時出來。

但法官聽了林女的說法，認為她應是無罪答辯，把責任都歸咎於哥哥，不禁激問她：「妳是母親，給哥哥錢買飯就可以完全不用管孩子了嗎？」而林女也改口說她否認犯罪，「都是哥哥做的，與我無關」。林女的律師也說，林女有勸駔哥哥，主觀上並無共同凌虐的故意作為。

蕭男則辯稱，他沒有與林女同居，只有偶爾去住1、2天而已，也知道林女哥哥會把孩子關廁所，不給孩子吃東西，並強調此事與他和林女都無關；蕭男的律師也補充說，蕭男對孩子沒有毆打或凌虐等行為，沒有要求林女支付2人的外出開銷，也沒有主動占用林女的時間，都是應林女要求才外出。

法官庭末諭知，4月14日下午續行準備程序，並提醒林女若無故未到庭，將考慮羈押。

▲▼生母將男童囚禁浴室，竟還牽手男友夾娃娃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林女涉將2歲親生兒囚禁浴室，每天拿錢和男友手牽手出去夾娃娃，到處玩樂，放任孩子餓成皮包骨慘死。（圖／記者邱中岳翻攝）

起訴指出，林女原本把兒子留在嘉義讓親友照顧，自己獨自到台北市林森北路酒店上班，並且和蕭男同居，2018年8月間，親友不願再繼續照顧，就由林女哥哥把孩子送到台北給林女，哥哥北上後，也順便住在林女租屋處一段時間。但此後2、3個月內，孩子每次飢餓哭鬧時，林女和哥哥、男友3人動不動就大聲斥罵、毆打孩子，還會把孩子關進廁所，直到10月10日，哥哥離開台北。

然而就在11月9日林女回家發現，3天前被關進廁所的孩子沒有反應，竟沒有打119求救，反而和蕭男逃離現場，最後是酒店經紀人勸林女報警。而警方到場發現，男童瘦成皮包骨，且地上及身上都沾滿排泄物，已被活活餓死。

林女因此被依遺棄致死罪起訴，蕭男雖沒有扶養孩子的義務，但蕭男明知林女應扶養孩子，卻每天約林女外出不歸，剝奪孩子接受母愛照顧扶養等資源，也構成遺棄致死的幫助犯；至於林女哥哥因逃亡，檢警已將他通緝到案，並向法院聲請羈押。

▼林女否認犯行，辯稱都是哥哥做的！同居男友蕭男也認為此事與他無關。（圖／翻攝臉書）

▲▼林女涉將2歲親生兒囚禁廁所，每天拿錢和男友蕭男到處玩樂，放任孩子活活餓死，2人被依遺棄致死罪起訴。（圖／翻攝臉書）

►快痛下狠手！

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