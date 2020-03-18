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女兒收畢業卡片…打開驚見「媽媽裸照」！母嚇傻怒揪前男友變態噁行

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▲桃園市陳姓男子與前女有分手後，前年11月起竟多次散播前女友裸照至其車上擋風玻璃與社區門口供人瀏覽。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲李姓男子不滿被分手，境惡意散佈前女友裸照，將照片洗出後郵寄給女方父母、親友，甚至是女兒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

李姓男子與張姓女子大談辦公室戀情，2人交往4年間多次前往摩鐵開房間，2017年初張女有意分手，漸漸與李男斷絕聯繫，李男心生不滿下竟直接將張女裸照郵寄給張女父母、親友，甚至是她19歲大的女兒，意圖誹謗張女名譽。法院審結依妨害秘密共2罪分別判李男有期徒刑6月、1年5月。全案仍可上訴。

李男與張女為同事關係，2人2012年至2016年交往期間多次前往台南市區摩鐵開房間，過程中李男都會都會趁張女熟睡之際偷錄下她裸體。2016年中張女有意分手，開始與男方漸行漸遠，於2017年初狠下心與李男斷絕聯繫。李男發現自己被封鎖後，憤怒將張女裸照洗出寄送給她家人朋友，同時還附上自編的圖說，甚至連張女的女兒都不放過。

法官勘驗張女提供的證據可見，李男曾寄出張女裸體背部照給張母，一旁還寫下，「乖女偶爾兼一下，沒告訴你們吼」，另外也寄給張女親妹，內文表示，「有認出嗎，是歡愉前的阿濟（姊）啦」！最誇張的是李男還在張女女兒高中畢業之際，寄送祝福卡片故意附上張女裸照，舉動行徑實在很囂張，氣的張女直接告上法院。

台南地院審酌李男行為，認為他嚴重侵害張女名譽、惡行重大，審結依犯竊錄身體隱私部位罪判李男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；另散布竊錄之身體隱私部位罪則判有期徒刑1年5月。全案仍可上訴。

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