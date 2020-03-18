包藏陌生鑰匙！她第6感湧現　一查見驚人事實氣瘋…老公秒跪：我做了不該做的

▲老公包內藏陌生鑰匙，她暗中調查，竟發現外遇事實，崩潰提告。（示意圖／unsplash）

記者陳韻如／新北報導

宋姓人妻因照顧手術住院的丈夫，而意外發現對方包包內有一把陌生鑰匙，還有一名張姓女子的存摺封面，讓她頓時警鈴大作，於是展開調查。沒想到，這一查，竟讓宋女查出丈夫多次與張女出遊，還拍下親密合照，氣得向張女提告求償。新北地院審理後，則判張女須賠償宋女10萬元。

判決書指出，宋女2018年4月底到醫院照顧因心臟繞道手術住院的丈夫，卻意外在對方包包內發現一把陌生鑰匙，還有張女的存摺封面，於是暗中調查，沒想到在調查過程中，又發現了一個存有丈夫與張女親密合照的隨身碟。

宋女往回推算時間，發現丈夫多次以到寺廟參拜為遊，與張女四處遊玩，直到宋女氣炸與丈夫攤牌後，丈夫才傳訊，「老婆：對不起，孩子都大人了，我做出不該做之事，請原諒。」讓她當場氣炸，並對張女提告求償。

法院在審理期間，張女矢口否認2人姦情，還辯稱2人是在宮廟認識，且是因宋女丈夫向其買醋，需要匯款，才將存摺封面翻拍給對方；而鑰匙的部分，則是為讓蘇男方便到家中拿女宮廟物品，如供品、雞精等，才把鑰匙交給對方。

不過，法官並不採信張女說法，並依隨身碟內的照片中發現，2人舉止相當親密，不但有摟腰、並肩而坐的畫面，還有親手依偎等舉動，明顯逾越一般男女的正常交往，因此判張女須賠償宋女10萬元。全案可上訴。

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