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勾女同事激戰2回…小王「那話兒」驗出人妻DNA辯：碰過她吃的口香糖

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子抓包妻子外遇，小王的生殖器驗出妻子DNA，對方卻辯解是「碰過妻子吃過的口香糖」（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名陳姓人夫結婚16年後發現張姓妻子竟與莊姓小王關係緊密，還抓包2人一同前往汽車旅館開房，向法院提請調解離婚，而面對獨自照顧幼子及親友的數落，他決定向莊男求償60萬元，只不過提出的證據裡面，其中莊男生殖器驗出有陳妻DNA時，莊男卻以「碰過張女吃的口香糖」為由拒賠，日前法院判決結果出爐，判莊男賠40萬元為適當。

判決指出，陳男於2003年9月10日與張女結婚，並育有一子，然而卻在2018年11月開始，發現妻子與莊男有不正常的交往關係，先於同月23日得知2人共處汽車旅館長達4小時之久，7天後便決定抓姦，與警方一起當場查獲妻子偷吃一事，由雲林地檢署以相姦罪提起公訴，而陳男覺得婚姻不再圓滿，隔年3月11日與張女到法院調解離婚，不過卻在恢復單身後遭受各種指點，讓他備受壓力，向莊男提出精神賠償。

莊男辯稱，張女是他的生意夥伴，23日當天僅記得自己有前往斗六夜市，再到汽車旅館做水療，忘記是否有與張女一起；30日則說，與張女一起搬完貨去用餐，再前往汽車旅館做水療，強調2人並無性行為，面對自己的生殖器驗出張女的DNA，他只說「可能是張女吃口香糖後，叫我拿去丟，我摸過後又直接去上廁所，才會沾到生殖器上」。

對此，法官勘驗多項證據後，不採信莊男說詞，認為莊男與張女的互動已超過一般男女交往分際，審酌雙方身分資力與加害程度，彰化地院判莊男賠40萬元為適當，全案可上訴。

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