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防疫注意衛生與健康　嘉義市「沉睡大白熊」換暖橘色口罩

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▲沉睡大白熊再換暖橘色口罩 顧健康更時尚 陪市民共同防疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大白熊換口罩_這次的口罩有小熊 LOGO。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

獲得yahoo日本首頁報導的嘉義火車站前沉睡大白熊，以可愛、溫暖的方式陪伴所有市民朋友共度此次疫情，日前更換上全新口罩。大白熊設計者藝術家莊信棠SMART表示，防疫最重要就是要注意衛生與健康，所以大白熊的口罩也要定期更換。在迷彩、粉藍、粉紅色之後，這次為大白熊換上暖橘色口罩，口罩上還多了一個小熊圖案，希望在防疫的緊張氣氛中，用美學與藝術撫慰人心。

▲沉睡大白熊再換暖橘色口罩 顧健康更時尚 陪市民共同防疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲大白熊換口罩，工作人員一前一後幫大白熊換口罩線。（圖／記者翁伊森翻攝）

莊信棠SMART表示，大白熊更換口罩至少需要2個人，一個人在前面扶著口罩，一個人在後面綁繩子。SMART也洩漏了「尺寸」的秘密，大白熊專用的口罩尺寸是165*55公分，而一般成人口罩大約是17.5*9.5公分，也就是說大白熊的口罩是成人口罩約55倍大。

觀光新聞處新聞行政科長孫煜勝表示，SMART真的很有創意又用心，不僅親自和大家一起幫大白熊換口罩，看到白熊後腦杓有灰塵，就直接清理起來。

▲沉睡大白熊再換暖橘色口罩 顧健康更時尚 陪市民共同防疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大白熊換口罩_網友集合照片。（圖／記者翁伊森翻攝）

孫煜勝說，這次大白熊口罩的顏色是暖橘色，不僅時尚、更添溫暖，口罩上更繡上了小熊LOGO，讓大白熊連側面拍都很好看。孫科長說，已經有網友蒐集了第一次到現在的「大白熊口罩全集」，大白熊這麼受網友喜愛，讓工作團隊備感暖心，歡迎大家來嘉義火車站前跟大白熊合照。

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