北部高中復課學生戴口罩排隊　消毒、量額溫再試熱像儀全過才能入校

▲北部某高中因有學生確診停課7天。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

北部某高中日前因發現有3例確診病例，該校停課7天，今（30日）恢復正常上課。《ETtoday新聞雲》直擊該校復課第一天情形，不到7時就有學生陸續進入校園，學生均戴上口罩且低調進入校，校外四周也都有老師站崗，若學生遇到媒體受訪時，老師則會出面制止，並不時把學生往校內推。

復課的學校學生今日都低調進校門，校方在7時以前採取手動量測體溫，7時則是排隊進校門用熱像儀量測體溫，每位學生進校門後要先排隊檢查，沒問題才能進校園。該校秘書說明，復課後，校園將繼續依循教育單位防疫規定，並且在今日安排輔導老師進班做個別輔導，他也坦言，學生這陣子壓力很大，希望能夠透過老師關心，讓學生安心就學。

請繼續往下閱讀...

該校一名老師透露，校方為保護學生，因此安排老師在校外四周站崗，若看到有媒體上前採訪學生，則會為學生擋掉不必要的影響。該名老師也說，停課的7天確實有如履薄冰的感覺，心情上確實也有受影響，但感謝校方做了很足的準備，經過這段期間後，也感受到全校更團結了。

▲該校今日復課，學生進校門後要消毒並且量額溫。（圖／記者崔至雲攝）

有學生表示，停課這一周心情雖然有點緊張，但是開學能看到同學心情很開心。也有學生提到，停課一周花了很多時間補眠，對於線上課程的安排也都滿意。

該縣市教育官員今日一早也特別到該校視察，並關心師生就學狀況，官員表示，該校開學就跟往常一樣，並且也將做到因應疫情的監測、通報，如體溫監控、通報系統、上課前要消毒、物資要整備等等，但重點會放在「心理輔導」，今早也將透過校內廣播信心喊話，並用早自習的導師時間輔導學生，對學生普測「心情溫度計」量表，了解他們的心理困擾。

▲北部某高中2例確診，在開學前已進行全校消毒。（圖／記者崔至雲攝）



至於停課一周，課程上是否有被影響？官員提到，停課一周師生均透過線上直播和看教學影片、資料等，有97％的課程都補完了，其他的這周將利用第8堂課補完。

中央流行疫情指揮中心昨日指出，北部高中學生確診停課部分，起頭案子是第59案例，這案例匡列85位，採檢74位，包括後來有確診的3位接觸者還有同班同學，班上也全部採，所以採了74位，今天確認全部陰性。

指揮官陳時中說，該校開學後也將持續要追查相關感染源，不過這案子因為是個本土案例，匡列52位中，採檢51位，全部都是陰性。現在要看看，這案子沒有在往外擴，這幾個案子到現在持續要觀察的接觸者以外，基本上第一層已經陰性。

