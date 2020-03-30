荷蘭向陸購買60萬口罩全數召回！　陸駐荷大使：將客觀公正依法協助

▲上海一間工廠生產的口罩。（圖／路透社）



記者劉亭／綜合報導

近日傳出荷蘭向中國購買130萬個醫療口罩，但卻有60多萬個的品質有缺陷，甚至有醫生拒戴，衛生部緊急將全數召回。中國駐荷蘭大使徐宏對此表示，以第一時間了解相關情況，待荷蘭調查結果出爐前，也要繼續保持雙方良好互動，也希望事件不會影響雙方友好。

根據中國駐荷蘭使館30日消息，徐宏表示，新冠肺炎疫情暴發以來，中荷一直保持密切溝通和良好合作，近一個多月來，隨著荷蘭疫情形勢發展，中方致力於向荷方提供力所能及的幫助。

徐宏指出，在28日媒體爆出從中國購買的口罩有品質問題，大使館保持高度關注，當晚就第一時間與荷蘭外交部、衛生部聯繫，了解有關情況，29日更與荷蘭醫療護理大臣範萊恩通話。

範萊恩對中方提供的援助表達感謝，「關於荷方從中國採購的部分口罩不適宜重症病房醫護人員佩戴的問題，荷方正在進一步釐清有關情況，俟有結果，將第一時間向中方通報。希望這一孤立事件不會影響兩國在抗擊疫情領域的友好合作。」

徐宏也表示，病毒無國界，國際社會唯有加強團結互助，才能戰勝疫情。中國支持包括荷蘭在內的各國抗疫的目的非常簡單，就是要努力挽救更多的生命，不存在所謂的「地緣政治考慮」，合作過程中即使出現一些問題也是正常的，可以實事求是地加以解決，而不應作政治化解讀。

文末徐宏強調，「我們期待荷方關於口罩質量問題的進一步調查結果，如有需要，中方將本著客觀公正的原則依法協助開展調查。中方將繼續全力支持荷方的抗疫努力，攜手戰勝病毒這一共同的敵人。」

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