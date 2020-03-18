「村長」爆桃市2局長赴歐考察返國未隔離　市府：2/27荷蘭未列旅遊警示

▲桃園市議員詹江村17日在臉書貼文：「桃園市府局長赴荷蘭考察，回來直接到議會開會…」，市府新聞處18日做出回應。（圖／翻攝自詹江村臉書專業）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，繼17日新北市女里長率團前往歐洲引起軒然大波後，桃園市議員詹江村也在個人臉書爆料「桃園市府局長2月17至2月27日到荷蘭考察，回來直接上班到議會開會，沒有自主管理…」，市府新聞處18日回應，2位局長出國考察，回國時荷蘭尚未列旅遊警示，基於防疫意識，都有確實做好自主健康管理措施。

詹江村「村長」17日在臉書專業上貼文「社會大眾總是二把尺，這里長就千該萬死？桃園市府局長一同於2月17至2月27日到荷蘭考察，回來直接上班到議會開會，沒有自主管理，為什麼大家都無所謂？」詹江村在貼文中並未點出2未局長名字，但據了解，赴歐考察的市府局長分別為交通局長劉慶豐與都發局長盧維屏，詹江村臉書貼文已有近千粉絲按讚與留言相挺。

市府新聞處長詹賀舜針對詹江村臉書貼文回應表示，兩位局長於2月19至2月27日出國考察，回國時荷蘭尚未列旅遊警示，即使如此，基於防疫意識，兩位局長都有確實做好自主健康管理措施。

詹賀舜指出，荷蘭旅遊警示燈號是在3月11日提升至「第二級」警示，入境民眾要落實14天的自主健康管理，在3月17提升為「第三級」，以避免至當地所有非必要旅遊，即日起自該地區者返台者，須居家檢疫14天，兩位局長是在旅遊警示前至荷蘭考察，因此不在居家檢疫的範圍內。

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