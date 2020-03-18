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影／桃園龜山民宅清晨大火！98名警消馳援灌救　剪破2F鐵窗救出5受困住戶

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局18日上清晨接獲報案，龜山區文東五街發生民宅大火且有住戶受困，立即出動大批消防人員與警消人員趕往救援，其中受困住戶集中在2樓房間，消防人員破壞2樓窗戶後順利救出5名（4男1女），其中2人有吸入性嗆傷已送醫治療，大火在清晨6時35分被撲滅，起火原因與損失仍待調查。

▲桃園市龜山區文東五街民宅清晨發生火警，消防人員設法搶救受困住戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文東五街民宅清晨發生火警，消防人員設法搶救受困住戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，清晨5時53分接獲報案，龜山區文東五街民宅發生火警，第一大隊出動38輛消防車、救護車，98名消防人員前往搶救，執勤員在線上指導受困屋主以毛巾或衣物床單等塞住下方門縫防止濃煙侵入房間，在窗戶旁以低姿勢等待救援，並告知消防人員受困相對位置以利救援。

▲桃園市龜山區文東五街民宅清晨發生火警，消防人員將2樓受困住戶依序救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文東五街民宅清晨發生火警，消防人員將2樓受困住戶依序救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員於6時3分趕達火場，確認起火樓層與民眾受困均在2樓，現場指揮官指示消防人員入內搜救並結合於建築物外部以雙節梯進入2樓，成功將受困陳姓1家5人全數救出，其中2人有吸入性嗆傷已送至林口長庚醫院治療檢查，大火於清晨6時35分撲滅火勢，2樓燃燒面積約90平方公尺，部分家具已遭燒毀，詳細起火原因及財物損失調查中。

▲桃園市龜山區文東五街民宅清晨發生火警，消防人員搶救出受困住戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文東五街民宅清晨發生火警，消防人員搶救出受困住戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局表示，被救出受困名單如下：
(1)陳姓男性17歲，意識清楚。
(2)陳姓男性47歲，意識清楚，送往長庚。
(3)陳姓男性11歲，意識清楚。
(4)高姓女性43歲，意識清楚。
(5)陳姓男性22歲，意識不清，送往長庚，到院後意識清楚，預防性插管。

桃園市政府消防局第一大隊大隊長賴志忠說，本次火警救援迅速，有賴住戶建立良好火場逃生觀念，同仁在隊訓練得宜，才能在第一時間順利將受困屋主一家5口救出，並建議民眾出門前或入睡前確實檢查爐火、瓦斯關閉；除濕機、延長線等電器產品請確實關閉或拔除；菸蒂、神龕等遺留火種確實熄滅，以避免造成火警意外。

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關鍵字：

桃園民宅清晨火警救出5住戶

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