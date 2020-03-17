桃園義交大隊致贈防疫物資　平鎮警正妹揪甘心對抗疫情

▲桃園市義交大隊17日帶著大批防疫物資捐贈平鎮分局，分局長李建民（左三）代表感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，全球已有144國受病毒侵襲，面對來勢洶洶的疫情，桃園市義交大隊17日贈送大批防疫物資給平鎮警分局，由分局長李建民與正妹女警林代表受贈，李建民表示，第一線員警全力投入防疫工作，感謝桃園市義交大隊長呂學祺等人善舉，讓員警能全力投入防疫工作，確保自身安全與健康。

▲桃園市義交大隊17日帶著防疫物資捐贈平鎮分局，由交通分隊正妹女警林筱綺代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園義交大隊大隊長呂學祺指出，警察工作有別於一般行政部門，時常需面對不特定群眾，過程中與民眾多少有直接接觸，若是員警不小心感染病毒，造成的危害無論是對民眾、同僚或是員警家人，傳染風險都將無法預料，現階段防疫措施，一旦員警染疫，所屬駐地將立即封閉消毒，接觸員警也將會被隔離檢疫，行政區將進入「無警時刻」，後果難以想像。

分局長李建民認為，桃園義交大隊平時熱心公益，感於近期新冠肺炎疫情防疫需求，特邀地方仕紳共襄盛舉，捐贈拋棄式手套、護目鏡、酒精與氯酸水清潔液隨身瓶給第一線員警防疫，提升警察同仁自我防疫能力。

平鎮分局交通分隊正妹女警林筱綺說，收到防疫物資的第一線警察同仁感到相當開心，現階段勤務均以防疫為優先，無論是居家隔離或居家檢疫訪視工作，與民眾近距離接觸取締酒駕等勤務，都有染疫風險，這次獲得防疫物資，可以讓員警更安心執行各項勤務。

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