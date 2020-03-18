A股三大指數反彈未果 　瑞銀估中國全年GDP降至1.5%

▲疫情影響全球股市，降低經濟成長預期。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

受前夜美股道瓊反彈千點影響，大陸A股上證綜指、深證成指等18日開盤跳空高開後震盪走升，惟午後反彈力道消失，北向資金連續6天大額淨流出，以致午後相繼翻綠，截至18日收盤，大陸上證綜指報2728.76點，跌幅1.83%；深證成指報10029.57，跌1.7%；創業板指報1887.04，跌1.6%。

據了解，近日受新冠肺炎疫情在全球蔓延影響，歐美股市屢屢下挫，以致美國總統川普將要求國會批准8500億美元的紓困計畫後，17日美國股市大幅反彈，包括道瓊工業指數大漲1048點，費城半導體指數飆升9.84%。

▲如果新冠肺炎疫情結束，屆時全球經濟社會如何恢復正常運行，重回復甦軌道，將是一大挑戰。（圖／路透）

惟18日午後，美股股指期貨等維持跌勢，多市場繼續觸發融段機制，大陸A股也於午後快速回落，以致收盤時，上證綜指、深證成指、創業板指紛紛翻綠，跌幅在1.6%到1.8到左右。

截至18日收盤，A股滬深兩市總交易額為8370億元人民幣，《澎湃新聞報導》稱，陸股北向資金繼續保持大額淨流出，合計淨流出71.91億元人民幣。其中，滬股通淨流出41.11億元人民幣，深股通淨流出30.8億元人民幣。

但中信建投分析團隊認為，隨大陸國內復工復產正在有序推進，A股中長期積極往好發展的邏輯依舊成立。操作上，可關注5G建設、特高壓、城際城軌、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域為代表的「新基建」，以及以建築建材、環保為代表的「老基建」，疫情期間需求被壓縮的汽車、家電等耐用消費行業也有望成為後期主要投資方向。

▲疫情對全球都帶來巨大衝擊後，也將反過來拖累中國經濟復甦。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，據瑞銀首席中國經濟學家汪濤發布最新報告，認為今年第一季，中國GDP可能較去年同期減少5%左右，全年更可能降至1.5%。

她解釋，新冠疫情及大陸全國停工，大幅衝擊了1-2月的經濟活動。工業生產年減13.5%，部分服務業也遭重創。雖然復工步伐加快，但3月經濟活動仍未完全恢復常態。

汪濤進一步分析，即使中國推出更多支持政策，但隨全球疫情蔓延，越來越多的國家開始實施封鎖及出行限制。隨著未來歐美經濟所受負面影響顯現，全球需求可能大幅走弱，拖累中國出口。

她說，雖然貨幣政策等刺激，有助於確保企業和市場平穩運行，但對於緩解疫情和出行限制影響、刺激增長的作用比較有限，而他們對中國2020全年GDP成長率僅1.5%，如此低的增速預測，主要反映了Q1經濟活動大幅收縮，以及未來全球經濟明顯走弱帶來的拖累。

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