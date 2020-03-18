　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼哥倫比亞疫情。（圖／路透）

▲哥倫比亞的確診病例多是從歐美國家旅遊後感染。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

哥倫比亞截至目前為止，共有75人感染新冠肺炎，還沒有出現死亡病例，但為了防止疫情擴散，總統伊萬·杜克（Ivan Duque）在當地時間17日宣布，全國進入緊急狀態，除了原有的防疫措施外，也下令所有70歲以上的老人必須在家實施強制隔離，從20日一直到5月31日為止。

哥倫比亞在宣布緊急狀態之前，已經實施了多項防疫措施，包括關閉國家陸、海域的邊界，關閉學校、酒吧和夜店，也推遲了國會立法會議的議程，入境的外國旅客也必須執行14天隔離，但政府卻因為沒有對機場實施管制，旅客在落地時並沒有被告知要隔離，因此遭到批評。

根據《路透社》報導，杜克表示，為了保護這個國家裡面的長者，所有年紀在70歲以上的人都必須在家隔離，除非是要購買生活雜貨和藥品，或者是就醫和使用金融服務，在這段期間，國家會提供補貼，所有的細節會在17日公告。

目前哥倫比亞境內出現的75例確診病例，大部分都是到美國和歐洲旅行後染疫。哥倫比亞石油公司（Ecopetrol）因為疫情影響，已經將今年的投資計劃削減了12億美元（約台幣360億元），政府也將發行的債券削減了3.66億美元（約台幣110億元）。

 
ET快訊
快訊／魏明谷突請辭自來水公司董事長
1年多不洗澡！他戶頭500萬月領18%不分擔家計　法院判：滾
夜闖明星高中「穿制服」拍性愛片　校方怒了！開吉3男妨害名譽3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

快訊／全球新冠肺炎累計確診病例超過20萬

700萬人禁足21天　舊金山軟性封城：沒有人會因為外出被捕

哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

不斷更新／日男染病放棄人生「出門傳播病毒」　東京大學4月入學典禮取消

全美餐廳來客數掉3成　麥當勞關閉直營店內用區

仁川機場出包！男遊歐41天回國發燒「沒被隔離」　搭客運返家才確診

「封城記」前一刻　成千上萬巴黎人大出逃到鄉下避難！

痊癒後「快走會喘」！新冠肺炎「讓肺成毛玻璃」　醫曝：肺功能下降30%

堅持如期辦東奧！東京都知事無視疫情嗆：取消、無觀眾都不可能

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

快訊／全球新冠肺炎累計確診病例超過20萬

700萬人禁足21天　舊金山軟性封城：沒有人會因為外出被捕

哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

不斷更新／日男染病放棄人生「出門傳播病毒」　東京大學4月入學典禮取消

全美餐廳來客數掉3成　麥當勞關閉直營店內用區

仁川機場出包！男遊歐41天回國發燒「沒被隔離」　搭客運返家才確診

「封城記」前一刻　成千上萬巴黎人大出逃到鄉下避難！

痊癒後「快走會喘」！新冠肺炎「讓肺成毛玻璃」　醫曝：肺功能下降30%

堅持如期辦東奧！東京都知事無視疫情嗆：取消、無觀眾都不可能

iOS 13詭異Bug！已卸載App持續消耗流量　關行動網路也沒用

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

陳珮騏秘戀小8歲男友…自認私下「無聊又嚴肅」　分手1年半：到現在還在痛

遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

夫妻買房…木板縫「探出一堆頭」蠕動！　一抓竟有150條蛇

周子瑜回台休假居家檢疫14天今天出關！　低調搭機赴南韓工作

新冠肺炎單日暴增23例細節公布！21境外移入+2本土狀況一覽

美軍電偵機EP-3E飛近香港　從巴士海峽穿越至南海蒐集情報

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

新冠病毒「生存力超強」　隨咳嗽噴嚏可活3hrs

更／日男染病放棄人生「出門傳播病毒」

確診患者X光片曝光！肺部被「膿液塞滿」

金正恩：北韓撐過新冠病毒入侵「境內0確診」

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

英國捨棄佛系防疫　全因一份關鍵報告

即／新冠病毒攻入WHO！　日內瓦總部2員工確診

醫院爆了、浴室當隔離所　 義大利女醫怒曝慘況

新冠疫情讓A片網站Pornhub爆流量

西班牙確診破萬　德國病例數超越南韓

WHO：類新冠肺炎患者建議使用普拿疼

川普25兆救經濟激勵　美股漲1048點

川普：稱中國病毒「用詞非常準確」

更多熱門

相關新聞

大陸經濟弱勢前所未見！經濟成長率僅1.5%

大陸經濟弱勢前所未見！經濟成長率僅1.5%

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，今年前2月大陸停工大幅衝擊經濟表現，3月經濟活動仍未完全恢復常態。瑞銀今（18）日表示，大陸「經濟弱勢前所未見」，並大幅下修今年經濟成長率至1.5%，恐難以「保2」，預估美元兌人民幣匯率保持在7上下。

Ａ股未反彈 　瑞銀估陸年GDP僅1.5%

Ａ股未反彈 　瑞銀估陸年GDP僅1.5%

明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研究酒店隔離

明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研究酒店隔離

京站、微風50間餐飲醫護推優惠

京站、微風50間餐飲醫護推優惠

長濱金剛馬拉松取消

長濱金剛馬拉松取消

關鍵字：

哥倫比亞新冠肺炎全國疫情Ivan DuqueEcopetrol

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

快訊／新冠肺炎暴增23例

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面