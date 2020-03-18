哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

▲哥倫比亞的確診病例多是從歐美國家旅遊後感染。（圖／路透）
記者楊庭蒝／綜合報導
哥倫比亞截至目前為止，共有75人感染新冠肺炎，還沒有出現死亡病例，但為了防止疫情擴散，總統伊萬·杜克（Ivan Duque）在當地時間17日宣布，全國進入緊急狀態，除了原有的防疫措施外，也下令所有70歲以上的老人必須在家實施強制隔離，從20日一直到5月31日為止。
哥倫比亞在宣布緊急狀態之前，已經實施了多項防疫措施，包括關閉國家陸、海域的邊界，關閉學校、酒吧和夜店，也推遲了國會立法會議的議程，入境的外國旅客也必須執行14天隔離，但政府卻因為沒有對機場實施管制，旅客在落地時並沒有被告知要隔離，因此遭到批評。
根據《路透社》報導，杜克表示，為了保護這個國家裡面的長者，所有年紀在70歲以上的人都必須在家隔離，除非是要購買生活雜貨和藥品，或者是就醫和使用金融服務，在這段期間，國家會提供補貼，所有的細節會在17日公告。
目前哥倫比亞境內出現的75例確診病例，大部分都是到美國和歐洲旅行後染疫。哥倫比亞石油公司（Ecopetrol）因為疫情影響，已經將今年的投資計劃削減了12億美元（約台幣360億元），政府也將發行的債券削減了3.66億美元（約台幣110億元）。
#Bogotá Ante las nuevas condiciones por pandemia del coronavirus, decretamos el Estado de Emergencia, amparados en el artículo 215 de la Constitución. Mañana revelaremos conjunto de medidas económicas que aplicaremos. Como Nación, unidos, podremos salir adelante. pic.twitter.com/mTXtK7k9Nj— Iván Duque (@IvanDuque) March 18, 2020