哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

▲哥倫比亞的確診病例多是從歐美國家旅遊後感染。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

哥倫比亞截至目前為止，共有75人感染新冠肺炎，還沒有出現死亡病例，但為了防止疫情擴散，總統伊萬·杜克（Ivan Duque）在當地時間17日宣布，全國進入緊急狀態，除了原有的防疫措施外，也下令所有70歲以上的老人必須在家實施強制隔離，從20日一直到5月31日為止。

哥倫比亞在宣布緊急狀態之前，已經實施了多項防疫措施，包括關閉國家陸、海域的邊界，關閉學校、酒吧和夜店，也推遲了國會立法會議的議程，入境的外國旅客也必須執行14天隔離，但政府卻因為沒有對機場實施管制，旅客在落地時並沒有被告知要隔離，因此遭到批評。

根據《路透社》報導，杜克表示，為了保護這個國家裡面的長者，所有年紀在70歲以上的人都必須在家隔離，除非是要購買生活雜貨和藥品，或者是就醫和使用金融服務，在這段期間，國家會提供補貼，所有的細節會在17日公告。

目前哥倫比亞境內出現的75例確診病例，大部分都是到美國和歐洲旅行後染疫。哥倫比亞石油公司（Ecopetrol）因為疫情影響，已經將今年的投資計劃削減了12億美元（約台幣360億元），政府也將發行的債券削減了3.66億美元（約台幣110億元）。