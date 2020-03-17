離婚男在前妻汽機車裝定位器　po臉書指名道姓罵「XXX」下場慘

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與妻子離婚後前年11月不顧前妻向法院申請保護令，仍偷偷在其機車與汽車上安裝衛星定位器掌握行蹤，藉機跟蹤、騷擾，去年1月還在前妻臉書上指名道姓「X妳X，要這樣玩沒關係、賤貨…」等辱罵言語，前妻不堪受辱憤而提告；陳男否認犯行，辯稱是為了接送小孩問題才情緒性發言；桃檢17日偵結依公然侮辱與妨害秘密等罪嫌將陳男提起公訴。

檢警調查，31歲的陳姓男子與王姓前妻離婚後仍然糾纏不清，前妻於前年11月向法院申請民事保護令，有效期間為其1年，期間不得騷擾、接觸、跟蹤或通話等聯絡行為，但前年12月2日，陳男竟在王姓前妻機車與汽車上各自偷裝衛星定位器（ＧＰＳ），私下記錄追蹤王女行蹤與所在位置。

王女聲稱，案發時她騎車外出，隨即接到陳男電話聲稱她把機車停在某巷子裏，王女覺得很訝異，隨後騎車到車行檢查，發現機車被偷裝定位器，後來在汽車上也發現有被安裝定位器之事實。

另外，陳男於去年1月26日在臉書上連續以「X妳X、賤貨」等不堪字眼辱罵王女，對其實施精神上不法侵害違反保護令，還在王女工作室臉書上留言辱罵等事實。



王女不堪連續受辱向警方提告，陳男坦承曾在其臉書上留言，但否認有任何犯行，辯稱都是因為接送小孩的事才情緒性發言；陳男也否認在王女汽機車上偷定位器追蹤，王女則提供在汽機車上發現的2顆定位器與臉書辱罵貼文等證據，桃檢17日偵結依公然侮辱、妨害秘密等罪嫌將陳男提起公訴。

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