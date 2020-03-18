　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

生煤條例林佳龍制定今卻無效　民眾黨批藍綠換位置換腦袋

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民眾黨「台中空污要解決 藍綠別再噴口水」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「台中空污要解決 藍綠別再噴口水」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前公告台中市政府生煤管制自治條例無效，引發爭議，民眾黨立院黨團18日召開記者會，批評國、民兩黨在議題探討上淪為政治考量，換位子換腦袋，在空汙政策上沒有任何定調，「端看是在中央執政還是在地方執政」，呼籲藍綠共同正視台中空汙的問題，不要再只淪為「噴口水」的政治秀。

黨團副總召張其祿表示，生煤條例最早是前市長林佳龍制定，走了4年後，因為空汙法制定，中央認為生煤條例在第3、4、6條出現問題，這地方可以看到藍綠是換了位子換腦袋，中央不論藍綠誰執政，都是朝把固定汙染源放寬一點，但如果是地方的話就要掐緊一點，「不管藍營綠營，在空汙政策上沒有任何定調，端看是在中央執政還是在地方執政」。

張其祿呼籲，在行政程序法上、地方制度法上都有規範，但空汙議題更需要中央跟地方夥伴型的關係，應該大家要站在同一條船上，集思廣益解決問題，而不是因為立場而決定政策方向。

▲民眾黨「台中空污要解決 藍綠別再噴口水」記者會，立委張其祿發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲張其祿。（圖／記者林敬旻攝）

黨團幹事長高虹安則說，台中市民對於台中市政府和行政院間的法律爭議沒興趣，他們有興趣的是中央地方如何有決心的改善中台灣空品。台中火力發電廠到底要不要減煤4成，行政處分有無法律依據，關鍵在中央政策態度，不在自治條例有無效力。

高虹安解釋，地方主管機關擬定的空氣汙染防制計畫，需要報中央主管機關「核定」，而非原本的「核備」，107年12月24日前的林佳龍市長，還有107年12月25日後的盧秀燕市長，有沒有將台中的修正版空污防制計畫送環保署核定？若沒有，台中市府環保局恐涉及嚴重的行政怠惰；如果有，台中市府依此計畫變更中火燃煤許可，就於法有據。

▲民眾黨「台中空污要解決 藍綠別再噴口水」記者會，立委高虹安發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

立委蔡壁如表示，兩大黨用環保議題做政治鬥爭，鬥得太過火。接著蔡批評民進黨，現在就是全面執政下的傲慢，中火的議題應該可以好好跟民眾做溝通，「政府現在傲慢到不願意好好做溝通」。

蔡壁如說，目前夏季的太陽能陸續上線，可以抵銷中火的部分需求，去年太陽能發電相當於一座核電廠，今年估計超過核二加核三。台電需要中火這兩個機組備用，讓備轉容量率的帳面數字好看，也避免突發狀況下，萬不得已的時候要用到這兩個燃煤機組，「但民進黨卻不願意好好溝通，用輾壓的方式剝奪地方政府自治的權限」。

至於國民黨，蔡壁如批評，是意圖藉反空汙要推核能，首先尊重台中市的地方自治，但我們不放心國民黨對能源政策的態度，「打著反空汙之名，行核能復辟之實」，透過讓中火撤照，讓夏天電力備轉出問題，製造缺電疑慮。她認為，公共政策討論，不該讓民眾陷入兩害相權的困境，不必在燃煤和核電之間二選一。

▲民眾黨「台中空污要解決 藍綠別再噴口水」記者會，立委蔡壁如發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝

ET快訊
「今天一樣有確診個案」　陳時中：下午2點記者會宣布
蔡英文何時發布「緊急命令」？總統府回應了
台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」　陳時中：未來期待和世界合
歐洲旅遊史已回溯555位　3/5～3/14歐洲返台都要居家檢
台美發布聯合防疫聲明！啟動合作研發快篩、藥品　每周將供10萬
19日0時起台灣「鎖國」！吳釗燮：非本國籍人一律限制入境
指揮中心：非本國籍人一律限制入境、台人入境居家檢疫14天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市火速拍板社會局長　聯醫中興院區院長劉志光接任

江啟臣稱「自己是台灣人也是中國人」　陳亭妃嘆票拿到就變了

犯罪被害人保護流於形式　王婉諭提4大訴求籲啟動改革

歐美疫情爆發殃及全球　醫砲轟WHO：幫中國隱瞞、沒盡到國際防疫之責

蔡英文何時發布「緊急命令」？　總統府回應了

泰國旅遊警第三級「免簽待遇取消」　駐泰代表處回應了

全文／外交部、AIT發表「台美防疫合作」聯合聲明　合作疫苗、藥品研究

生煤條例林佳龍制定今卻無效　民眾黨批藍綠換位置換腦袋

王浩密會扯案外案！怒控陳雪慧傳「內褲照」：她不是正常的女人

防疫凌駕憲法？民眾黨籲蔡英文扛責發布緊急命令

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

北市火速拍板社會局長　聯醫中興院區院長劉志光接任

江啟臣稱「自己是台灣人也是中國人」　陳亭妃嘆票拿到就變了

犯罪被害人保護流於形式　王婉諭提4大訴求籲啟動改革

歐美疫情爆發殃及全球　醫砲轟WHO：幫中國隱瞞、沒盡到國際防疫之責

蔡英文何時發布「緊急命令」？　總統府回應了

泰國旅遊警第三級「免簽待遇取消」　駐泰代表處回應了

全文／外交部、AIT發表「台美防疫合作」聯合聲明　合作疫苗、藥品研究

生煤條例林佳龍制定今卻無效　民眾黨批藍綠換位置換腦袋

王浩密會扯案外案！怒控陳雪慧傳「內褲照」：她不是正常的女人

防疫凌駕憲法？民眾黨籲蔡英文扛責發布緊急命令

美陸戰隊隔離所曝光！　憂軍隊感染失控「招回休假士兵檢疫」

劉真住院前1個月⋯辛龍曝「我準備好了」想拚第二胎

為野放預備！台東Mulas小熊上課啦　3個月「狩獵訓練」入門班

紅貴賓等不到主人　緣分讓牠遇到新家人...憂愁臉終於笑了！

快訊／長榮又載到一個！　3/16飛越南胡志明市BR395乘客確診

北市火速拍板社會局長　聯醫中興院區院長劉志光接任

日本滿街都是咳嗽的人！　懷孕5月女星「想回台待產」卻遭罵翻…痛哭：我做錯什麼

美女銀行員防疫上班口罩不離身　悶久竟變「大花臉」急求醫！

台灣是否能分辨流感「黑數」　指揮中心：掌握數字比起其他國家還接近真實

江啟臣稱「自己是台灣人也是中國人」　陳亭妃嘆票拿到就變了

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

江啟臣：我是台灣人也是中國人

韓國瑜宣布「電競賽照辦」！陳致中：豬隊長

226台人受困　外交部擬專機接回

黃智賢反嗆陳時中：要不要臉？

唐湘龍：台灣2月份死超過16000人

王浩3點聲明　撇清與美女人妻共赴祕巢

蘇貞昌揭「師生禁出國」法源依據

型男議員：幽會已婚美女官　協助輔導社福個案

快訊／侯友宜建議中央：即日起限制第三級警示國家外國人入境

韓國瑜談新店隨機殺人：這五種人不能原諒

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

更多熱門

相關新聞

防疫凌駕憲法？民眾黨籲蔡英文扛責發布緊急命令

防疫凌駕憲法？民眾黨籲蔡英文扛責發布緊急命令

新冠肺炎疫情在全球大爆發，近期台灣境外移入病例也暴增，日前中央疫情指揮中心公告禁止師生出國的防疫措施，被質疑有違憲之虞，有立委建議乾脆由總統發布緊急命令。對此，民眾黨立委張其祿說，因為疫情關係，很多入出國有限制，實質上已進入緊急命令應用的狀態，不如就由總統蔡英文扛下發布緊急命令，反而不會有憲法爭議上的問題。

柯P寄信與黨員談緋聞案　蔡壁如：看了感動

柯P寄信與黨員談緋聞案　蔡壁如：看了感動

民眾黨青年軍正式成立　前進校園推廣「18歲投票權」

民眾黨青年軍正式成立　前進校園推廣「18歲投票權」

柯文哲給黨員一封信「更多的情緒是慚愧」

柯文哲給黨員一封信「更多的情緒是慚愧」

蔡宜芳道歉引韓劇台詞　律師怒：把大家當白痴

蔡宜芳道歉引韓劇台詞　律師怒：把大家當白痴

關鍵字：

空汙空氣汙染火力發電核電民眾黨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

外交部宣布19日0時起台灣「鎖國」

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面