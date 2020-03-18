生煤條例林佳龍制定今卻無效　民眾黨批藍綠換位置換腦袋

▲民眾黨「台中空污要解決 藍綠別再噴口水」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前公告台中市政府生煤管制自治條例無效，引發爭議，民眾黨立院黨團18日召開記者會，批評國、民兩黨在議題探討上淪為政治考量，換位子換腦袋，在空汙政策上沒有任何定調，「端看是在中央執政還是在地方執政」，呼籲藍綠共同正視台中空汙的問題，不要再只淪為「噴口水」的政治秀。

黨團副總召張其祿表示，生煤條例最早是前市長林佳龍制定，走了4年後，因為空汙法制定，中央認為生煤條例在第3、4、6條出現問題，這地方可以看到藍綠是換了位子換腦袋，中央不論藍綠誰執政，都是朝把固定汙染源放寬一點，但如果是地方的話就要掐緊一點，「不管藍營綠營，在空汙政策上沒有任何定調，端看是在中央執政還是在地方執政」。

張其祿呼籲，在行政程序法上、地方制度法上都有規範，但空汙議題更需要中央跟地方夥伴型的關係，應該大家要站在同一條船上，集思廣益解決問題，而不是因為立場而決定政策方向。

▲張其祿。（圖／記者林敬旻攝）

黨團幹事長高虹安則說，台中市民對於台中市政府和行政院間的法律爭議沒興趣，他們有興趣的是中央地方如何有決心的改善中台灣空品。台中火力發電廠到底要不要減煤4成，行政處分有無法律依據，關鍵在中央政策態度，不在自治條例有無效力。

高虹安解釋，地方主管機關擬定的空氣汙染防制計畫，需要報中央主管機關「核定」，而非原本的「核備」，107年12月24日前的林佳龍市長，還有107年12月25日後的盧秀燕市長，有沒有將台中的修正版空污防制計畫送環保署核定？若沒有，台中市府環保局恐涉及嚴重的行政怠惰；如果有，台中市府依此計畫變更中火燃煤許可，就於法有據。

▲高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

立委蔡壁如表示，兩大黨用環保議題做政治鬥爭，鬥得太過火。接著蔡批評民進黨，現在就是全面執政下的傲慢，中火的議題應該可以好好跟民眾做溝通，「政府現在傲慢到不願意好好做溝通」。

蔡壁如說，目前夏季的太陽能陸續上線，可以抵銷中火的部分需求，去年太陽能發電相當於一座核電廠，今年估計超過核二加核三。台電需要中火這兩個機組備用，讓備轉容量率的帳面數字好看，也避免突發狀況下，萬不得已的時候要用到這兩個燃煤機組，「但民進黨卻不願意好好溝通，用輾壓的方式剝奪地方政府自治的權限」。

至於國民黨，蔡壁如批評，是意圖藉反空汙要推核能，首先尊重台中市的地方自治，但我們不放心國民黨對能源政策的態度，「打著反空汙之名，行核能復辟之實」，透過讓中火撤照，讓夏天電力備轉出問題，製造缺電疑慮。她認為，公共政策討論，不該讓民眾陷入兩害相權的困境，不必在燃煤和核電之間二選一。

▲蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）