蔡宜芳道歉文引韓劇台詞　女律師怒「把大家當白痴」：憑這句正宮就可告

▲蔡宜芳。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張嘉晏／綜合報導

民眾黨新秀蔡宜芳與大19歲的人夫張益贍傳出不倫戀，對此，她15日在臉書發聲明道歉。不過名律師李怡貞讀完道歉文後，卻認為「政治人物推事套路可以這樣用，感覺有點把大家當瞎眼白癡」。

蔡宜芳雖否認「認愛」一說，卻也承認自己「逾越朋友之間應有之分際」，造成家人困擾，深感抱歉。她還引用韓劇《愛的迫降》台詞「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」

對此，「女人大律師」李怡貞也在臉書發文，雖然通篇並未提及當事人名字，但明顯是針對此事做評論。她認為，政治人物做錯事應當勇敢承擔，引用戲劇台詞寫一篇「此地無銀三百兩的澄清文」，感覺有點把大家當成瞎眼白癡。

▲律師李怡貞。（圖／翻攝女人大律師李怡貞）

她表示，若蔡宜芳不發文，大家可能還會把矛頭指向張益贍，但蔡一開口就引用台詞，內容還意圖裝無辜，看了就覺得可惡，「當然沒有罪，證據不夠告不成通姦罪，無罪推定原則、不自證己罪原則誰不知道。只是，有沒有罪有沒有發生什麼事自己心裡清楚，不用寫文這樣自命清高。」

她還說，光是「踰越朋友應有的分際」這句，就足以讓正宮提告「侵害配偶權」了，更何況蔡宜芳在道歉文中僅向自己的家人道歉，對於正宮的歉意卻是隻字未提。

李怡貞文末也巧妙引用《愛的迫降》台詞，表示「『現實生活又不是電影，子彈不是說躲就躲得掉的。』尹世理說的，而且人家在劇中還願意為利正赫擋子彈咧。做錯事勇於面對承擔，才是政治人物該做的事，絕不是賣身材，耍浪漫。#不是說是保姆 #囂張的小三真的讓人憤怒」

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