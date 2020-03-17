打破民主18禁！民眾黨青年軍出擊　將接觸校園宣傳18歲投票權

▲民眾黨青年軍成軍記者會，立委蔡壁如授旗。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨進入立院後，持續力推第一優先法案「18歲公民權」修憲，17日召開「民眾黨青年成軍！打破民主十八禁！」記者會，會中舉行授旗儀式，由蔡壁如將黨旗交給新成軍的青年軍，未來民眾黨將展開一系列校園宣傳活動，直接與青年近距離接觸，直接推廣「18歲投票權」。

民眾黨立委蔡壁如表示，民黨選舉公報上第一個政見就是還政於民，上任後也很務實在推動一憲二法，「我們要對選民負責，不管透過臉書、拍影片，一直在宣傳一線二法，陸陸續續會推動健康的運動」；蔡說，要讓年輕人接棒下去倡議推動一憲二法，去年是野百合學運30周年，如今這些人都是中年大叔跟阿姨了， 30年來他們這些年輕學子爭取的公平正義，民眾黨會持續為年輕人發聲。

▲民眾黨文創部副主任蔡峻維發言。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨文宣創意部副主任蔡峻維表示，18那年剛好2012年總統大選，但沒辦法投票，對於政治有很多想法但只能看、只能聽，沒有辦法決定我們之後的領導人、決定接下來想要的政治形態。蔡說，18歲可以是成年的分際，但選舉卻要20歲，你18歲只能聽，「民眾黨要去倡議，18歲是可以作主、可以思考、選擇國家未來方向的年紀」。

▲高虹安立委辦公室公關主任王郁文。（圖／記者林敬旻攝）

高虹安立委辦公室公關主任王郁文說，5年前景美女中的學妹們就展開高中反黑箱課綱的運動，後來也爭取高中服裝儀容自主，其實5年前的高中生跟過去的我就有很大的差別，「高中生在社會運動上有逐漸成熟」。

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨發言人楊寶楨表示，2008年適逢前總統馬英九旋風，當時就納悶為什麼18歲不能投票？覺得很可惜沒有參與到。如果還是限制在20歲才能投票的話，那已經沒有跟上民主的潮流，真的希望這次民眾黨推出一憲二法，包含公民權下修，能夠促成各黨派合作，擴大青年參政權。

▲民眾黨青年軍成軍記者會，吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨國家治理學院公共事務長吳怡萱表示，現今很多社會運動，都是透過網路普及讓年輕人可以第一時間接觸，「18能不能投票？若說想法不成熟，是有點過時」，但遺憾的是，根據民調，大眾普遍仍有78％的人認為20歲以下的人是不夠成熟的。

「有一種不成熟叫做大人覺得你不成熟。」吳怡萱說，大人跟孩子是可以透過每次的交流互動去學習，公眾事務也不一定是大人的思維才是正確的。她認為，13歲到18歲是很適合培養認識公眾事務的時期，下修公民權是必要的。

吳怡萱指出，為了不讓下修公民權再不了了之，未來國家治理學院會透過各種活動與青年互動，也會準備說帖，透過專業的委員們跟青年接觸，「用任何形式讓外界知道現在民眾黨努力的是什麼」，除了演講、講座甚至營隊外，也會用輕鬆的方式跟大專院校社團結合，如「為18歲而跳」、「為18歲而唱」等，達到擴大宣傳效果。