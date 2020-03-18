長途票銷售一空！台鐵清明連假「狂銷24萬張票」　2日未取票重新釋出

▲台鐵清明連假車票開賣。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今（18）日凌晨0時起，開放清明連假（4月1日至4月6日）訂票，截至今日上午9時止，總計完成16萬7,632筆、24萬1,483張訂票。台鐵局提醒，旅客須於2日內付款取票，逾期未取車票將於20日上午9時重新釋出。

台鐵局表示，截至今日上午9時止，共完成24萬1,483張訂票，完成訂票的旅客須在2日內，至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，否則將於3月20日上午9時重新釋出供民眾訂票。

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另4月1、2、4、5日東線6班實名制列車，將於3月19日零時起放109年3月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第 1 碼為 U 或 V 及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

▲因應疫情，台鐵實施防疫措施。（圖／台鐵提供）

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

4月1日往花蓮15時以後、往臺東10時以後，及4月2日往花蓮11時以前、往臺東18時以前，長途自強號座位已售完。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

4月5日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

4月1日19時至4月2日10時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

4月5日11時至17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)臺東往高雄方向

4月5日11時至17時長途自強號座位已售完。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號各日期及車次尚有座位。