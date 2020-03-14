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嘉義市殯葬管理所推「天堂家書」　將思念化作文字悼先人

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▲提前祭祖分散人潮 嘉義市殯葬管理所清明假期便民措施。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠代言清明防疫宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在新冠肺炎期間為守護市民健康，嘉義市殯葬管理所推出各項防疫與便民措施，守護祭祖民眾。嘉義市政府表示，今年清明節有4天假期，為避免人潮群聚、交通擁塞，呼籲市民朋友提早掃墓祭祖。


嘉義市殯葬管理所表示，提早祭祖將能避開擁擠人潮，呼籲民眾多多利用3月14日至4月1日期間前往祭祖，提早向先人表達心意；清明期間，祭品、鮮花及香一律放置戶外祭拜區，落實防疫；市立納骨堂採登記入塔，民眾入納骨塔前需登記填寫基本資料(一家族一人代表，填寫姓名、手機、入塔人次)，並戴口罩、體溫及手部消毒之後入塔。

請繼續往下閱讀...

同時今年度殯葬管理所也特別推出天堂家書郵寄服務，請嘉義市祭祖的市民，可以將對先人的思念，寫成家書寄送到嘉義市殯葬管理所天堂家書處理小組收(嘉義縣水上鄉南鄉牛稠埔100-13號)，殯葬所將代為焚化傳達思念。

▲提前祭祖分散人潮 嘉義市殯葬管理所清明假期便民措施。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義市殯葬管理所清明假期便民措施推天堂家書。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府民政處表示，殯管所於清明節期間推出便民服務如下：


（一）市立牛稠埔公墓公共區域於清明節前完成除草，清明節期間（4/2~4/5）於公墓涼亭提供民眾茶水。
（二）清明節期間（4/2~4/5）於市立納骨堂前設置「諮詢服務處」，提供民眾茶水、先人塔位位置查詢及其他殯葬服務諮詢。
（三）清明節殯儀館遺體入館服務照常24小時作業。
（四）清明假期期間4月3日及4月4日停止火化作業。
（五）清明節期間，納骨堂金爐將封爐，與本市環保局合作，全面推動「紙錢集中焚燒」服務；4/3~4/4於市立納骨堂辦理「以功代金」活動。
（六）宣導民眾掃墓祭祀儘量減少焚燒紙錢以維空氣品質。
（七）清明節期間，設置「天堂家書」書寫處，讓民眾將思念化作文字，以慰亡者在天之靈。今年更接受民眾郵寄天堂家書，方便不克回嘉祭祖的民眾表達思念之情，殯管所將把民眾郵寄來的天堂家書代為焚化，傳達思念。
（八）清明節期間，於市立納骨堂對面設置流動廁所，服務祭拜民眾。
同時派遣警力疏導交通，也歡迎市民朋友利用嘉138線進，嘉136線出，單一循環路線，前往殯管所及嘉雲寶塔。且由嘉136線前往慈雲寶塔。

黃敏惠也化身主播拍攝宣導影片並表示，清明掃墓也要做好防疫各項準備，讓自己健康，祖先才會更欣慰。請市民朋友配合市府宣導，提早掃墓、戶外祭祖、郵寄天堂家書，傳達嘉人滿滿孝心。

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