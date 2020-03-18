平均一天誤點1450分！台鐵異常多「狂賠數百萬」　立委笑：虧損靠便當救

▲許多人每日倚靠台鐵上下班。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

許多人每日搭乘台鐵火車通勤上下班，然而身為百年老店的台鐵，誤點事故頻傳，每每發生行車事故，影響人數常常破萬。立委趙正宇指出，去年台鐵平均每天誤點1450分鐘。立委林俊憲表示，每次誤點台鐵就會賠錢，一年來賠上數百萬，反觀台鐵仰賴便當一年可賺7.7億元，他笑稱是「虧損靠便當救」。

立法院交通委員會今日邀集交通部長林佳龍、台鐵局長張政源列席報告，並備質詢。

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立委趙正宇表示，台鐵便當口碑好，不是一天兩天累積下來的，反觀行車安全卻有待加強，他指出，去年台鐵每天平均誤點1450分鐘，自身車輛維修保養不佳，導致狀況連連，直言「為什麼人家捷運、高鐵都沒有問題？」

▲台鐵局長張政源強調，台鐵車輛設備老舊，正在汰舊換新。（圖／記者林敬旻攝）

立委林俊憲表示，台鐵局每年行車事故、異常很多，去年有348件的車輛故障事件，雖然許多事故都不是台鐵責任，例如有人臥軌、闖入平交道等，但每次事故都會造成誤點，誤點台鐵就會賠錢，每年誤點都要賠上數百萬。

林俊憲表示，大家對台鐵的第一印象都不是行車安全，而是台鐵便當，連APP打開第一頁都是便當資訊，據統計，去年共賣出1053萬個便當、收入7.7億元，他笑稱，「台鐵虧損是靠便當救」。

立委傅崐萁表示，台鐵誤點頻繁，這是在世界罕見的狀況，連基本準點都做不到，更何況要談改革。對此，張政源表示，台鐵去年的重大與一般事故件數已是歷年最低，行車異常則多是因為車輛、設備老舊關係，才出現故障狀況，他強調，有誤點狀況都會向旅客負責，後續再進行檢討作業。

▲台鐵每次誤點，影響人數動輒上千上萬人。（圖／台鐵局提供）