　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅客爆量！高鐵清明連假「再加開6班車」　3/15凌晨開搶

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵,車站,口罩,新冠肺炎,旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵清明連假加開班次。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為加強防疫，高鐵公司於清明連假暫停販售自由座車票，導致預定量大增。為加強疏運能量，高鐵公司宣布，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），3月15日凌晨0時起開放購票。另外高鐵台北站12日已啟用3台紅外線測溫儀，預計清明連假前將於4大車站完成安裝。

高鐵公司表示，自4月1日至4月6日為期6天的清明假期疏運期間，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用。再加開後，高鐵清明假期疏運共加開190班次列車（南下83班、北上107班），總計6天提供1056班次、104萬4384個座位的旅運服務，以服務清明旅運需求。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵,防疫,高鐵防疫。（圖／高鐵提供）

▲高鐵車站陸續加裝紅外線測溫儀。（圖／高鐵提供）

為因應清明連假旅運人潮，繼高鐵桃園站後，台北站昨（12）日也完成3台醫療級紅外線體溫量測儀的測試啟用，各車站也在旅客出入頻繁處，如進站閘門區、自動售票機、電梯及服務台旁也增加設置消毒酒精，協助旅客清潔防疫，並將車站消毒頻率也由原本每4小時一次增加為每2小時一次。

同時，高鐵各列車洗手間已加大水量，並預計自3月16日起，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒，加強維護旅客健康安全，敬請安心搭乘。

▲▼高鐵,防疫,高鐵防疫。（圖／高鐵提供）

▲旅客若有發燒者退票免手續費。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，台中站及左營站預計清明連假前完成紅外線體溫量測儀之安裝，屆時包括台北、桃園、台中、左營等四座人潮最多車站，將完成架設共12台紅外線體溫量測儀。全線12座車站、共24處進站閘門，預計4月底全面配備醫療級紅外線體溫量測儀系統

若系統測得體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，如果體溫超過37.5℃，則將勸導旅客返家休養或前往就醫，敬請配合防疫，因此衍生之退票，免收手續費。

▲▼高鐵,防疫,高鐵防疫。（圖／高鐵提供）

▲高鐵人員量測旅客體溫。（圖／高鐵提供）

針對持有定期票、回數票之旅客，高鐵公司將提供以下配套措施：
一、 定期票：原優惠效期含4月1日至4月6日者，將配合展延相對應天數；此外，4月7日~4月8日2天除維持定期票使用外，特別再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延8天。譬如：原定期票效期為3月20日~4月18日，經展延8天後，優惠效期將至4月26日。

二、 回數票：除同上述規定展延回數票8天優惠效期外，於3月31日（含）前購買回數票且於4月7日至6月6日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2020年6月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。

ET快訊
好市多貨架被清空！矽谷人妻曝當地恐慌：已有ATM領不到錢
蘋果新iPhone售價出爐　官網將直接上架
苗栗國中妹遭3打1「輪流甩巴掌」！施暴學生移送法辦
快訊／立院三讀紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫院志工提醒「入口量體溫才能進門」！男子反嗆該檢討：只會擾民　她心碎了

台南市定古蹟陳世興300年祖墓　占「真武踏龜穴」：後代興望！

藝文紓困補助開放申請！每次最高上限250萬　4/10受理截止

口罩躺地上！濃眉哥搭捷運「噴裝備」...一舉動惹怒萬人：快上香獻果

紐約好市多驚現人潮！平日結帳10分鐘…最後「排隊近1hr」：美國人緊張了？

石虎套票3/20開賣！每套150元贈周遊券　搭彩繪列車還能「嗨玩集集線」

台大提紓困方案　3、4月校內廠商租金減半、校外商家租金減收25％

486先生「已存10年獲利」寵員工：無法上班照給全薪！萬人眼紅：真的慣老闆

旅客爆量！高鐵清明連假「再加開6班車」　3/15凌晨開搶

上計程車問「可以刷卡嗎？」　司機「用身體開黃腔」噁炸...網勸投訴

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

醫院志工提醒「入口量體溫才能進門」！男子反嗆該檢討：只會擾民　她心碎了

台南市定古蹟陳世興300年祖墓　占「真武踏龜穴」：後代興望！

藝文紓困補助開放申請！每次最高上限250萬　4/10受理截止

口罩躺地上！濃眉哥搭捷運「噴裝備」...一舉動惹怒萬人：快上香獻果

紐約好市多驚現人潮！平日結帳10分鐘…最後「排隊近1hr」：美國人緊張了？

石虎套票3/20開賣！每套150元贈周遊券　搭彩繪列車還能「嗨玩集集線」

台大提紓困方案　3、4月校內廠商租金減半、校外商家租金減收25％

486先生「已存10年獲利」寵員工：無法上班照給全薪！萬人眼紅：真的慣老闆

旅客爆量！高鐵清明連假「再加開6班車」　3/15凌晨開搶

上計程車問「可以刷卡嗎？」　司機「用身體開黃腔」噁炸...網勸投訴

網購口罩神回饋！　「3片口罩＋運費」22元銀行全埋單

車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

美股狂瀉中概股遭殃　女性電商蘑菇街大跌近30%

網傳「2020年消失的企業」名單條列137家　專家曝：非一日之寒

PTT爆紅網美祈錦鈅畢業了！　染回黑髮「清純學士照」曝光

福特「最Man越野車」Bronco間諜照曝光　經典美式小馬即將回歸

亮･珠寶／最大配對梨形哥倫比亞祖母綠現蹤　CINDY CHAO震撼歐洲藝術博覽會

受困義大利！英國醫師目睹疫區慘況籲「效法封鎖」：就像在打仗

麗豐-KY去年EPS 18.02元　董事會決議配發每股現金股利13元

《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

生活熱門新聞

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

強冷空氣亂週末　中部以北急凍10℃

回收嬤買米腸錢不夠　一旁大哥暖舉超有愛

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

明起變天！暴冷10°C時間、地區出爐

陳時中：WHO排除台灣是被迷惑

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

神級的！BBC記者全英文提問　他「零時差翻譯」網傻

超前部署！全台167間社區採檢所出爐

鋒面掃過！北北基6縣市大雨特報

搭遊覽車參加法會　北港朝天宮神尊排排坐好坐滿

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

日本唐鳳狂粉看台灣官員「全醫學專業」網讚翻

更多熱門

相關新聞

高鐵3/15起　實施防疫班表

高鐵3/15起　實施防疫班表

新冠肺炎肆虐，台灣高鐵公司自15日起，針對輪排班同仁實施「防疫班表」，採分組及分區執行勤務，若因此有縮減工時，不需另外補班。另外將維持目前提供的所有服務，包括商務車廂販售熱飲、提供報章雜誌等，也仍會進行驗票動作。

清明連假前2周末「國道打7折」

清明連假前2周末「國道打7折」

高鐵助學計畫　2個月募得1200萬

高鐵助學計畫　2個月募得1200萬

清明連假返鄉！台鐵加開166班車

清明連假返鄉！台鐵加開166班車

掌握初升段！高鐵南移造福高雄通勤族　屏東首購價只要1字頭

掌握初升段！高鐵南移造福高雄通勤族　屏東首購價只要1字頭

關鍵字：

清明連假高鐵

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

更／印度爆死亡首例！76歲翁死後確診

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

全球大流行　譚德塞：各國不作為

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面