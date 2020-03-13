旅客爆量！高鐵清明連假「再加開6班車」　3/15凌晨開搶

▲高鐵清明連假加開班次。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為加強防疫，高鐵公司於清明連假暫停販售自由座車票，導致預定量大增。為加強疏運能量，高鐵公司宣布，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），3月15日凌晨0時起開放購票。另外高鐵台北站12日已啟用3台紅外線測溫儀，預計清明連假前將於4大車站完成安裝。

高鐵公司表示，自4月1日至4月6日為期6天的清明假期疏運期間，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用。再加開後，高鐵清明假期疏運共加開190班次列車（南下83班、北上107班），總計6天提供1056班次、104萬4384個座位的旅運服務，以服務清明旅運需求。

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▲高鐵車站陸續加裝紅外線測溫儀。（圖／高鐵提供）

為因應清明連假旅運人潮，繼高鐵桃園站後，台北站昨（12）日也完成3台醫療級紅外線體溫量測儀的測試啟用，各車站也在旅客出入頻繁處，如進站閘門區、自動售票機、電梯及服務台旁也增加設置消毒酒精，協助旅客清潔防疫，並將車站消毒頻率也由原本每4小時一次增加為每2小時一次。

同時，高鐵各列車洗手間已加大水量，並預計自3月16日起，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒，加強維護旅客健康安全，敬請安心搭乘。

▲旅客若有發燒者退票免手續費。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，台中站及左營站預計清明連假前完成紅外線體溫量測儀之安裝，屆時包括台北、桃園、台中、左營等四座人潮最多車站，將完成架設共12台紅外線體溫量測儀。全線12座車站、共24處進站閘門，預計4月底全面配備醫療級紅外線體溫量測儀系統

若系統測得體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，如果體溫超過37.5℃，則將勸導旅客返家休養或前往就醫，敬請配合防疫，因此衍生之退票，免收手續費。

▲高鐵人員量測旅客體溫。（圖／高鐵提供）

針對持有定期票、回數票之旅客，高鐵公司將提供以下配套措施：

一、 定期票：原優惠效期含4月1日至4月6日者，將配合展延相對應天數；此外，4月7日~4月8日2天除維持定期票使用外，特別再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延8天。譬如：原定期票效期為3月20日~4月18日，經展延8天後，優惠效期將至4月26日。

二、 回數票：除同上述規定展延回數票8天優惠效期外，於3月31日（含）前購買回數票且於4月7日至6月6日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2020年6月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。