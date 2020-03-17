防疫升級！台鐵企工籲「暫停出國旅遊」　1500名司機支持響應

▲每日搭乘台鐵乘客人數眾多。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，全球各地疫情越趨嚴重，中央流行疫情指揮中心呼籲，國人非必要應避免出國旅遊。台鐵企業工會16日發布公告，呼籲1500名司機員暫時不要出國旅遊。

台鐵企業工會呼籲所有司機員，配合政府防疫措施暫不出國旅遊，懇請所有司機員配合辦理，防疫工作人人有責，共同做好防疫，避免群聚感染的風險，也為了每人自身及所愛的家人健康。

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台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，全台鐵共約有1500名司機員，雖然駕駛室與車廂分開，但司機員需要跨縣市行駛，一旦出現確診案例，受影響的範圍將會大增，進而影響旅客，16日與工會各地分會研商後，已向司機員發布內部公告，呼籲暫時不要出國，多數人都表示支持並配合。

▲台鐵司機員自發性響應暫停出國旅遊。（圖／台鐵局提供）

疫情指揮中心16日表示，歐洲及中東地區近期疫情擴大，為加強防疫警戒，除已公布列第三級之伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外，自今（17）日0時起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級警告(Warning)，國人應避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心指出，自部分國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。包括俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古。