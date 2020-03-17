　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫升級！台鐵企工籲「暫停出國旅遊」　1500名司機支持響應

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵,月台,火車,人潮,北車,台北車站。（圖／台鐵局提供）

▲每日搭乘台鐵乘客人數眾多。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，全球各地疫情越趨嚴重，中央流行疫情指揮中心呼籲，國人非必要應避免出國旅遊。台鐵企業工會16日發布公告，呼籲1500名司機員暫時不要出國旅遊。

台鐵企業工會呼籲所有司機員，配合政府防疫措施暫不出國旅遊，懇請所有司機員配合辦理，防疫工作人人有責，共同做好防疫，避免群聚感染的風險，也為了每人自身及所愛的家人健康。

請繼續往下閱讀...

台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，全台鐵共約有1500名司機員，雖然駕駛室與車廂分開，但司機員需要跨縣市行駛，一旦出現確診案例，受影響的範圍將會大增，進而影響旅客，16日與工會各地分會研商後，已向司機員發布內部公告，呼籲暫時不要出國，多數人都表示支持並配合。

▲▼台鐵,月台,火車,人潮,北車,台北車站。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵司機員自發性響應暫停出國旅遊。（圖／台鐵局提供）

疫情指揮中心16日表示，歐洲及中東地區近期疫情擴大，為加強防疫警戒，除已公布列第三級之伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外，自今（17）日0時起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級警告(Warning)，國人應避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心指出，自部分國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。包括俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古。

ET快訊
土耳其團確診3人「返高雄行程曝光」！還好有做這個動作…衛生局
歌仔戲國寶小鳳仙病逝享壽80歲！　楊麗花淚崩：沒見到最後一面
帶團遊西班牙被罵爆　新北女里長認錯回應了
陳時中LINE免費貼圖上架！合體貓爪抓、好想兔共同抗疫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠肺炎燒全球…這些國家都鎖國了！疫情引爆「2020新鎖國時代」懶人包

蝙蝠帶「千種致命病毒傳給人畜」　學者：應注意未來農牧業損害

受邀到高雄擔任防疫總顧問　楊志良開頭批：禁師生出國根本違憲！

台灣若「鎖國」旅行業首當其衝！業者：早已沒旅客...根本沒影響

精通英法義台語！南部公司徵專員...他一看5位數「我要應徵」　網全笑趴

防疫升級！台鐵企工籲「暫停出國旅遊」　1500名司機支持響應

土耳其旅遊團高雄3確診　網亂傳趴走五甲路引爆恐慌！衛生局怒了要開罰

英佛系防疫挨轟！　醫曝活防疫「真實作用」：台灣增加數字反而好

樂桃航空再大砍班到4月底！影響班次出爐　紐西蘭航空3/30起也停飛台北

衛武營《與神同行》多檔節目取消　《孽子》延期4月採梅花座

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

胡彥斌x劉惜君《我是不是你最疼愛的人》　改編成「吵架式情歌」質問力度超強！

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

新冠肺炎燒全球…這些國家都鎖國了！疫情引爆「2020新鎖國時代」懶人包

蝙蝠帶「千種致命病毒傳給人畜」　學者：應注意未來農牧業損害

受邀到高雄擔任防疫總顧問　楊志良開頭批：禁師生出國根本違憲！

台灣若「鎖國」旅行業首當其衝！業者：早已沒旅客...根本沒影響

精通英法義台語！南部公司徵專員...他一看5位數「我要應徵」　網全笑趴

防疫升級！台鐵企工籲「暫停出國旅遊」　1500名司機支持響應

土耳其旅遊團高雄3確診　網亂傳趴走五甲路引爆恐慌！衛生局怒了要開罰

英佛系防疫挨轟！　醫曝活防疫「真實作用」：台灣增加數字反而好

樂桃航空再大砍班到4月底！影響班次出爐　紐西蘭航空3/30起也停飛台北

衛武營《與神同行》多檔節目取消　《孽子》延期4月採梅花座

團購訂單暴增！　兒問「妳有錢嗎？」...陸元琪哽咽了

海盜GM對球季開打仍有信心　台將鄭宗哲暫留基地

安格斯12星座一周運勢3/16-3/22　金牛、雙子、巨蟹「快閃桃花」多

疫情衝擊再＋1！ONE OK ROCK六月不來了　「台北小巨蛋連唱三天」確定延期

別到12月才打完　達比修有爆大聯盟可能延到7月

新冠肺炎燒全球…這些國家都鎖國了！疫情引爆「2020新鎖國時代」懶人包

瑞奇馬汀狂讚「台灣兄弟」：防疫棒透了！　喊話美國「要學習他們當榜樣」

新冠肺炎病好就沒事？醫：痊癒後　肺部有後遺症

太陽後衛遭釋出　首位受新冠肺炎影響失業NBA球員

蔬菜產地價格低迷　雲林縣府媒合配送蔬菜開跑

生活熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

2天增14確診　醫：出國一時爽，全國火葬場

大學生照辦「表特IG夜店趴」驚見台大！

漂浪島嶼：別讓陳時中輸在最後一哩路

連下3天雨區曝　下波冷空氣何時來？彭啟明說話了

摩洛哥鎖國　還有8台團124人在當地

問醫「去土耳其行不行？」她：旅行團報了！且不是疫區啊

土耳其旅團確診3人返高雄行程曝！

民直呼「出國旅行是我們人權」　醫：最擔心日本櫻花祭

新北里長揪團遊西班牙「回台可領補助」　指揮中心回應

更多熱門

相關新聞

加油站將成新冠肺炎擴散新溫床？

加油站將成新冠肺炎擴散新溫床？

隨著新冠肺炎疫情逐步升溫，在人人自危的條件下，如何在公眾開放空間降低被感染的風險，無疑是全球政府首要關注的焦點；日前外媒便提供了一份研究報告，當中明顯指出，一般消費者經常使用的自助加油油槍把手，倘若沒有做好定期清潔消毒的作業，表面細菌量將比家用馬桶蓋高出1萬倍

林淑芬憂無薪假「通報黑數」：高薪勞工直接領補助、低薪勞工上班才有錢？

林淑芬憂無薪假「通報黑數」：高薪勞工直接領補助、低薪勞工上班才有錢？

外交部：拉美、加勒比海疫情可預期越來越嚴重

外交部：拉美、加勒比海疫情可預期越來越嚴重

外交部：秘魯122人、阿根廷8人返台受阻

外交部：秘魯122人、阿根廷8人返台受阻

13歲學童戴成人口罩太鬆　陳時中這樣說

13歲學童戴成人口罩太鬆　陳時中這樣說

關鍵字：

武漢肺炎湖北台鐵

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

17例全部境外移入　台人打壞好牌

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

即／大馬宣布鎖國　關閉大多設施

更多

最夯影音

更多
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面