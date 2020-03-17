屏科大＆佛教慈濟慈善事業基金會　簽訂長照產學合作策略聯盟

▲屏東科技大學17日與佛教慈濟慈善事業基金會長照推展中心，共同簽署長照產學合作策略聯盟 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為深耕屏東在地長照產業創新與人才培訓，屏東科技大學17日與佛教慈濟慈善事業基金會長照推展中心，共同簽署長照產學合作策略聯盟，為長照人才培力也開創產業新契機。

簽訂儀式，由屏科大戴昌賢校長與佛教慈濟慈善事業基金會長照推展中心莊淑婷副召集人主持 。

戴昌賢致詞表示，屏科大關注白金社會議題已非常多年，不只以培育相關產業人才為己任，校內各系所皆發揮專長為長照挹注更多不同新的力量，透過社工系當窗口，將農學院發展出適合老人的營養食品、工學院做出各種符合銀髮族使用的輔具、休閒運動管理系開發銀髮族的安全運動等跨領域串連並同時與社會機構接軌進而合作，希望未來能與慈濟共同一起為長照而努力。

莊淑婷說，屏科大是台灣培育重要人才的學校，很感謝這次可以有共同合作的機會。目前慈濟長照中心提供5個實習據點，包括:社區關懷據點、日照中心、居家照顧、長照機構的護理之家、行政管理方面等，加強同學的實務經驗。期盼在高齡社會化的來臨時，可以把長者照顧得更好。

校方藉由這次合作，讓學生有更多機會親臨第一線，並鼓勵相關科系的學生在未來能一同投入長照領域職場，加強長照科系產學合作，可適當地彌補人力需求的擴增，解決照服員人力不足的困擾，一方面也活絡其產業的活躍性。

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