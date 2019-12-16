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2019屏科大時尚系畢展「拾字陸口」　創意十足

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▲屏東科技大學時尚設計與管理系16日舉辦第十六屆畢業展「拾字陸口」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東科技大學時尚設計與管理系16日舉辦第十六屆畢業展「拾字陸口」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學時尚設計與管理系16日舉辦第十六屆畢業展「拾字陸口」，內容包括動態設計共150多套服裝作品，及靜態設計共120多件創意時尚作品，成果很豐富。而「拾陸」也正代表現階段第16屆的畢業同學，為表達將面臨各自在人生不同選擇的道路上，走上不同的十字路口，並堅持自己的理念與努力勇往向前邁進，

▲屏東科技大學時尚設計與管理系16日舉辦第十六屆畢業展「拾字陸口」。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼剪綵、吳奕琦同學設計作品Amor。

▲屏東科技大學時尚設計與管理系16日舉辦第十六屆畢業展「拾字陸口」。（圖／記者陳崑福翻攝）

羅希哲副校長表示，時尚系優秀的同學經過4年在學期間認真學習，經老師的諄諄教導，展現了今天傑出的成果展發表，也勉勵同學繼續朝夢想前進。

▲屏科大畢展 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳郁凡同學設計作品革閣。

這次時尚系在「動態設計」作品方面是將服裝、飾品設計技巧與藝術理論結合，共有6大主題，分別是 「怪誕馬戲團」-以鮮豔的的色彩呈現馬戲團的風格與人們披戴虛假的武裝，以暗色調布料質感表達人們將自卑感小心儲放在最陰暗的角落。

▲屏東科技大學時尚設計與管理系16日舉辦第十六屆畢業展「拾字陸口」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲魏辰諭同學的靜態作品白花齊放。

「Suit Shapes 仕紳樣貌」-整體呈現嚴肅紳士的形象及冷靜的配色，以灰色西裝布加入復古印花搭配不對稱剪裁，反轉西裝制定的設計；「恋の化学式」-想像每一次感情的開始都是場實驗，分為化學家4套，以及成功實驗品3套與失敗實驗品3套；「勞工的價值」-反思勞工的價值是什麼，以工裝風格為主，運用口袋、拉鍊與扣子的設計強調機能。

▲屏東科技大學時尚設計與管理系16日舉辦第十六屆畢業展「拾字陸口」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲呂宜臻陳湘珉同學共同設計格菱漫畫,以美式漫畫風格帶入作品。

「格菱漫畫」-所有衣物皆以漫畫布和格紋布為主，素色牛仔布作為中間緩和色，呈現出服裝的層次感、「Gotic Doll」-靈感來自動漫「薔薇少女」，整體服裝以「黑、白、紅」為主，傳遞詭譎氛圍改良歐式風格為輔，結合玫瑰、十字架、蕾絲和緞帶等綴飾象徵生存與死亡間的迷離，富有創意。

「靜態創作」則有革調、物歸原主、花意、馬來風情、良工苦心、Explorer等6大主題展示。成果發表展演，除在校內展出外，並與屏東台糖縣民公園C棟倉庫(原紙漿廠)合作，提供民眾親子遊憩之餘也可駐足欣賞。

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