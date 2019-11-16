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屏科大科技農業跨域新產品　玄米萃保養品＋老幼健康米食

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▲屏東科技大學科技農業跨域新成果，以玄米萃取研發出保養品及老幼健康米食 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東科技大學科技農業跨域新成果，以玄米萃取研發出保養品及老幼健康米食；圖／土木系王裕民教授（左）與生物科技系施玟玲教授共同開發玄米萃系列保養產品。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學土木工程系王裕民特特聘教授領導的研究團隊，以高雄147玄米為基底，利用玄米富含維生素E及維生素B群是白米的5-10倍特性，與生物科技系施玟玲教授共同開發「玄米萃系列保養產品」及農園生產系林素汝副教授以瞬間烘焙技術，開發出無防腐劑、無添加、非油炸的「天然發芽玄米餅、發芽玄米粥及發芽玄米寶寶餅」等跨領域新商品，成功地讓營價值高的發芽玄米應用到醫美、幼童及銀髮族健康食品開發，對研究領域、產業鏈或消費者來說，都是新的里程碑。

王裕民表示，該國際跨領域研究團隊，讓同學親自參與設計研發，希望未來能共同為屏科大創造更大的契機。而施玟玲團隊將稻穀脫殼後，保留下的糙米進行萃取，糙米由米糠層、胚芽與胚乳構成，其米糠層富含天然活性成分，富含抗氧化活性的植酸、能協助膠原蛋白串聯，使細胞間的緊實度提升的阿魏酸，以及能用以延長保養品抗氧化作用、穩定性極佳的米糠醇，成為保養產品。

其中玄米萃系列保養產品開發過程發現，米糠層富含維生素E及維生素B群，具天然活性成分。維生素B群可促進細胞新陳代謝與能量運轉，對細胞及免疫方面具有調節作用，而維生素E能防止多元不飽和脂肪酸及磷脂質被氧化，有助維持細胞膜的完整性，更能協同細胞抗氧化酵素，清除細胞呼吸與氧化作用產生的自由基，在保護細胞及抗老化方面扮演關鍵角色。

林素汝的團隊將玄米催芽後，活化玄米中的酵素，除了是低升醣指數的食物外，更提高神經系統中重要的傳遞物質γ-胺基丁酸，其含量可達白米的11倍，具降血壓、促進睡眠及穩定神經的特性，特別適合年長者、術後患者及幼兒食用，與廠商合作開發出米餅、風味粥及寶寶食品。

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